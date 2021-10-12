Сын Григория Чапкиса в Киеве побывал на могиле отца и поделился щемящим фото

Грег Чапкис прилетел из США.

Сын легендарного Григория Чапкиса, хореограф Грег Чапкис недавно прилетел в Украину.

Он принял участие в шестом прямом эфире шоу "Танцы со звездами", который открыл зрелищным номером вместе с племянницей Викторией. Как известно, Григорий Чапкис долгое время был судьей "Танцев".

Кроме того Грег посетил могилу своего отца, который похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом он рассказал в своем Instagram. Чапкис-младший поделился щемящим фото, на котором изображен рядом с могилой Григория Николаевича. Также он признался, что будет продолжать дело своего легендарного отца:

instagram.com/gregchapkis

"Почти год назад ты сидел рядом со мной и оценивал "Танцы со звездами". Я был так счастлив, что ты горд, папа. Теперь тебя нет с нами, но я вернулся, чтобы продолжить династию Чапкис, которую ты создал", — отметил Грег.

Он также поделился фотографией, где сидит в судейском кресле "Танцев", а рядом с ним пустое кресло: "Я так скучаю по тебе, папа, я знаю, что ты здесь рядом со мной на каждом шагу, и я не собираюсь тебя подводить. Я здесь, чтобы заявить о себе", — сказал Чапкис.

instagram.com/gregchapkis

Отметим, что Григорий Чапкис умер 13 июня этого года в 91-м возрасте. С легендой прощались 18 июня в Национальной филармонии, а похоронили звезду на Байковом кладбище в Киеве.

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