Сын Григория Чапкиса записал видеообращение и поблагодарил за поддержку в сложный период

Хореограф отметил, что будет продолжать заниматься делом своего отца.

Сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса, которого похоронили на Байковом кладбище, обратился к сторонникам.

Так, Грег уже вернулся в Америку и решил записать видео для неравнодушных, которые поддержали танцовщика в этот сложный период.

"Хочу поблагодарить вас за сообщения и звонки с поддержкой. Эти последние 10 дней были очень сложными для меня и моей семьи. Я благодарен вам всем и очень ценю то, что вы делаете для нашей семьи. Я продолжу делать то, что у меня получается лучше — заниматься делом моего отца. На этом все. Еще раз спасибо всем за поддержку", — сказал хореограф.

instagram.com/gregchapkis

Напомним, Григорий Чапкис умер 13 июня в возрасте 91 года. С легендой прощались 18 июня в Национальной филармонии, а похоронили звезду на Байковом кладбище в Киеве. Григорий Николаевич имел невероятную жажду к жизни и танцевал до последнего. Свой последний вальс он исполнил с дочкой в больнице.

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