Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
553
Время на прочтение
1 мин

Сын Грубича после потери руки на фронте пожаловался на фантомные боли и показал, как преодолевает проблему

Ярослав активно готовится к будущему протезированию руки.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Сын известного телеведущего Константина ГрубичаЯрослав, который во время службы на фронте потерял руку, поделился, как преодолевает последствия тяжелого ранения.

На своей странице защитник рассказал, что недавно прошел процедуру гидродиссекции — это медицинская манипуляция, во время которой с помощью жидкости осторожно разделяют спаянные ткани и нервы. Она помогает улучшить состояние тканей в определенном участке руки и уменьшить фантомные боли, которые часто преследуют военных после ампутаций. Ярослав также отметил, что все это поможет лучше подготовить руку к протезированию.

"Гидродисекция правой верхней конечности, выполнена для улучшения состояния тканей в области культи руки (после ампутации). Для чего? Главная причина — фантомные боли. Анестезиологи нашли нерв, который прилегал к рубцу и отделили его. В будущем после подобной манипуляции должен уменьшиться болевой синдром или фантомные боли, также растянуться спаянные или уплотненные ткани (рубцы, фасции). И это позволит лучше подготовить культю к протезированию или улучшить ее функциональность", — написал Ярослав.

Напомним, в июне Ярослав Грубич подтвердил, что мобилизовался в Силы обороны Украины. До этого он работал оператором, режиссером и видеографом, документируя войну на освобожденных территориях, в серой зоне и на передовой. После мобилизации получил тяжелое ранение, что привело к ампутации правой руки, однако сейчас демонстрирует значительный прогресс в восстановлении и возвращении к активной жизни.

