Сын Грубича после потери руки на фронте пожаловался на фантомные боли и показал, как преодолевает проблему

Ярослав Грубич

Реклама

Сын известного телеведущего Константина Грубича — Ярослав, который во время службы на фронте потерял руку, поделился, как преодолевает последствия тяжелого ранения.

На своей странице защитник рассказал, что недавно прошел процедуру гидродиссекции — это медицинская манипуляция, во время которой с помощью жидкости осторожно разделяют спаянные ткани и нервы. Она помогает улучшить состояние тканей в определенном участке руки и уменьшить фантомные боли, которые часто преследуют военных после ампутаций. Ярослав также отметил, что все это поможет лучше подготовить руку к протезированию.

Ярослав Грубич

"Гидродисекция правой верхней конечности, выполнена для улучшения состояния тканей в области культи руки (после ампутации). Для чего? Главная причина — фантомные боли. Анестезиологи нашли нерв, который прилегал к рубцу и отделили его. В будущем после подобной манипуляции должен уменьшиться болевой синдром или фантомные боли, также растянуться спаянные или уплотненные ткани (рубцы, фасции). И это позволит лучше подготовить культю к протезированию или улучшить ее функциональность", — написал Ярослав.

Реклама

Напомним, в июне Ярослав Грубич подтвердил, что мобилизовался в Силы обороны Украины. До этого он работал оператором, режиссером и видеографом, документируя войну на освобожденных территориях, в серой зоне и на передовой. После мобилизации получил тяжелое ранение, что привело к ампутации правой руки, однако сейчас демонстрирует значительный прогресс в восстановлении и возвращении к активной жизни.