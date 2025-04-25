Сын Игоря Пелыха, который служит в ВСУ, женился и показал фото со свадьбы

Иван Пелых с невестой / © instagram.com/ivanpelykh

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Сын украинского журналиста и телеведущего Игоря Пелиха, который трагически погиб в ДТП 2009 года, сыграл свадьбу в Киеве.

Избранницей 23-летнего Ивана Пелыха стала девушка по имени Ксения. В марте этого года сын Пелиха сделал ей предложение на горном побережье Атлантического океана. Свадьбу возлюбленные сыграли 24 апреля в Киеве. Свадебная церемония прошла в одном из столичных документ-сервисов.

Под венец Ксения шла в облегающем белом платье и с букетом цветов в руках. В свою очередь Иван выбрал черный костюм и футболку. В то же время рядом с ними в ответственный момент был и хвостатый свидетель – их собачка. В конце церемонии новоиспеченные супруги похвастались кольцами.

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Иван Пелых женился / © instagram.com/ivanpelykh

Иван Пелых женился / © instagram.com/ivanpelykh

Праздновать особое событие пара решила в Национальном ботаническом саду имени Гришко. Там они наделали фото со своим четырехлапым членом семьи. А уже после фотосессии организовали уютный ужин в кругу семьи и не афишировали лишних подробностей.

Иван Пелых женился / © instagram.com/ivanpelykh

Семейный ужин Ивана Пелыха / © instagram.com/ivanpelykh

Отметим, с самого начала полномасштабного вторжения Иван Пелих служит в рядах ВСУ. Ксения в это время активно волонтерит и занимается танцами. Сколько пара вместе – доподлинно неизвестно, но афишировать отношения они начали летом прошлого года.

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