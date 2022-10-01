Сын Игоря Пелыха о службе на передовой: "Невозможно передать тот адреналин, когда над головой свистят пули"

Сын Игоря Пелыха Иван защищает Украину в рядах Первой международной роты специального назначения. На странице в Instagram Иван Пелых описал свою службу на передовой.

Так, мужчина отметил, что когда сидишь вечером в подвале разбитого дома, и в небе раздается резкий звук, то трудно отличить – это гром, или выход артиллерии:

"Сидишь вечером в подвале разбитого и сожженного дома, на улице дождь. Иногда в небе раздается резкий звук и ты не сильно понимаешь это гром или выход артиллерии (поверьте, после сотен приходов за день звучит оно действительно похоже), по привычке пригибаешь голову", – рассказал Иван.

Сын Игоря Пелыха Иван / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Потом, говорит Пелых, когда начинается перестрелка, быстро собираешься и выбегаешь, чтобы занять свой сектор:

"Вдруг сбоку начинается стрельба, ее звуки уж точно не спутать, бегом набрасываешь каску/броню, посылаешь патрон в патронник, выбегаешь и занимаешь свой сектор. Невозможно словами передать тот адреналин, когда у тебя над головой свистят пули и каждый раз, перед тем, как выдвинуться и открыть огонь, или перебежать на другую точку, ты не знаешь, не прилетит ли сейчас по тебе. Единственное в чем 100% уверен, это в твоем побратиме справа и слева, потому что все кто здесь, функционируют, как одно целое", – отметил Иван Пелих.

Сын Игоря Пелыха Иван / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Впрочем, говорит защитник, бывают и хорошие дни, когда наши ребята наваливают оккупантам:

"Бывают хорошие дни, когда дроном наводишь наших танкистов и они вхлам разбирают п*дарскую (простите, так уж повелось их здесь называть) посадку и каждое их попадание празднуете всем подвалом, не хуже гола сборной Украины на ЧМ. А бывают плохие, когда целая куча своих 300, и после их эвакуации под бешеным обстрелом, сидишь, оттираешь руки от крови и думаешь, что это вполне мог бы быть и ты, но главное, чтобы ребята до госпиталя успели добраться", — поделился Пелых.

Сын Игоря Пелыха Иван / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Иван отметил, что война "нифига не красивая и не романтичная", как это может показаться с постов в фотоблоге, и добавил, что каждое успешно освобожденное село во время контрнаступления "на самом деле дается ценой, которую, пока не побудешь здесь, наверняка никогда и не осознаешь" .

Напомним, сын украинского журналиста и телеведущего Игоря Пелыха, который трагически погиб в ДТП в 2009 году, отважно воюет на фронте против российских оккупантов. Как рассказал 20-летний Иван, который во время довоенной жизни занимался созданием видео, он защищает Украину в рядах Первой международной роты специального назначения. Уже около четырех месяцев вместе с собратьями он "насыпает" врагам на Донбассе.

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