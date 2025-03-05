Сын Игоря Пелыха рассказал, как после гибели отца справлялся с горем и как отреагировал на появление отчима

Сын покойного украинского ведущего и журналиста Игоря Пелыха, который недавно сделал девушке предложение, рассказал, как после смерти отца справлялся со своим горем.

Шоумен трагически погиб в 2009 году в ДТП в Киеве. Сын ведущего был совсем маленьким. Как рассказал Иван в интервью на YouTube-канале Марички Падалко, он не сильно помнит, как его семья переживала горе. Тем не менее, парень очень благодарен маме Александре Лозинской. Женщине самой было тяжело, однако она сделала все возможное, чтобы дети легче перенесли горе.

"Я этого не очень помню. Респект очень маме, она классно все сделала так, чтобы нам это было достаточно просто. Ей было сложно, а нам было просто", – поделился сын Пелыха.

Иван Пелых / Фото: YouTube-канал Марічка

Также Иван рассказал, как отреагировал на появление в его жизни отчима. К слову, Александра Лозинская во второй раз вышла замуж и родила сына. Как говорит Иван, с отчимом, которого зовут Александр, семья быстро нашла общий язык. В частности, они сошлись на взглядах и интересах. Александр быстро стал частью семьи.

"Тоже я не помню конкретного разговора. Мы просто хорошо познакомились. Тоже на каких-то там общих взглядах и активностях. Да собственно и все. Мы все называем его Саней. Именно не Александр, а почему-то просто прижилось Саня. Очень классный человек, который тоже стал частью семьи и без которой тоже это сложно представить. Ну, и плюс отец брата тоже классного, потому очень хорошо", – поделился Иван.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: СИН ЛЕГЕНДИ Ігоря ПЕЛИХА ІВАН. Уперше про ЗАГИБЕЛЬ батька, несправедливість та бізнес на ВІЙНІ

Напомним, недавно актриса Надежда Хильская рассказала, как после гибели мужа справляется со своим горем. Жизнь актера Алексея Хильского оборвалась на войне.

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