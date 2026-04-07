Сын известного украинского актера удивил подробностями об отношениях родителей: "Была ревность"

Иван Довженко

Сын Вячеслава Довженко и Ксении Баша Иван Довженко впервые откровенно рассказал о своем отношении к разводу родителей, новых отношениях в семье и ревности.

22-летний актер признался, что пережить разрыв родителей было непросто, однако со временем все стало на свои места. Сегодня в большой семье царит спокойствие, а новые партнеры родителей не стали причиной конфликтов. Наоборот — Ивану удалось выстроить теплые отношения с каждым из них.

«Да хорошие отношения, класс! Я же вижу, что родители мои рады, счастливы — и я счастлив. Это самое главное. У меня прекрасные отношения и с отчимом Сашей, и со Светланой», — поделился Иван в интервью Алине Доротюк.

В то же время он не скрывает: принятие новой реальности далось не сразу. Развод родителей пришелся на подростковый период, когда эмоции обостряются, а любые изменения ощущаются особенно болезненно. Иван признается, что тогда переживал сложный внутренний этап, который заставил его повзрослеть раньше.

«Была ревность, конечно, была. Была — и прошла. То есть это подростковая ревность, непонимание, как это так и что происходит. Я, наверное, из-за развода родителей раньше повзрослел. Сформировал тезис: маме хорошо, папе хорошо — и мне хорошо», — говорит актер.

Со временем ситуация выровнялась, Ивану удалось наладить более глубокий контакт с отцом, особенно после откровенного разговора накануне полномасштабной войны. Он признается, что тогда впервые прямо сказал папе о необходимости быть услышанным — и это изменило их коммуникацию. Сегодня они много общаются и проводят время вместе.

Интересно, что, несмотря на развод, между его родителями сохранились теплые отношения. Они могут спокойно общаться, шутить и поддерживать контакт ради детей — без конфликтов или напряжения. Сам Иван называет это примером зрелости и взаимного уважения, которое сильно повлияло на его собственное восприятие отношений.

«У мамы с папой прекрасные отношения. Это пример, как свободно общаться между собой, созвониться, поговорить о детях. И насколько люди все равно любят друг друга до сих пор. Я сейчас не говорю о любви, а как родных людей. Все-таки они сколько были вместе, они воспитали и продолжают воспитывать двоих детей», — делится звезда.

Отметим, Вячеслав Довженко и Ксения Баша развелись в 2018-м после 17 лет брака, что стало для Ивана серьезным испытанием, ведь ему было всего 13 лет. Однако впоследствии каждый из родителей построил новую жизнь: актер готовится к свадьбе со своей избранницей Светланой, а его бывшая жена уже давно счастлива в новом браке с коллегой Александром Форманчуком.

