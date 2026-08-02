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Сын известного украинского певца с серьезными ожогами попал в реанимацию: "Он начал гореть"
Артист рассказал, что произошло с его сыном-подростком и в каком он сейчас состоянии.
Сын известного полтавского певца Владислава Лобача с серьезными ожогами оказался в больнице.
Об этом исполнитель рассказал в своем Facebook. Случилось это, когда 14-летний подросток гостил у бабушки с дедушкой. Сын Владислава Лобача с друзьями решил пожарить еду на костре. Однако огонь не разгорался, поэтому он решил воспользоваться бензином. Однако после добавления его в костер все вокруг вспыхнуло. Огонь перешел и на ребенка.
«Он был со своими друзьями на даче с бабушкой и дедушкой — родителями бывшей жены. Они вечером решили пожарить или мясо, или какие-нибудь сосиски. Разжигали костер, а он не очень горел. Артем видел, что есть бензин у дедушки в гараже, и он решил подлить бензин в костер, чтобы он лучше горел. Он подлил, и оно очень сильно пыхнуло», — делится артист.
В конце концов сын Владислава Лобача загорелся. Друзья подростка помогли ему погасить огонь, однако серьезных ожогов не удалось избежать. Парня «скорой» забрали в больницу.
«Он начал гореть, у него загорелась футболка. Ребята — все его ровесники, они тоже без опыта. С него сорвали эту футболку, но он за это время получил серьезные ожоги лица, груди, части спины, частично руки. Больше всего — грудная часть, плечо. Он сразу вызвал скорую», — говорит певец.
Сын Владислава Лобача был в реанимации. Сейчас его уже перевели в обычную больничную палату. Подростку сделали пересадку кожи, медики следят за его состоянием. Прогнозы по восстановлению врачи не дают, однако сыну исполнителя придется пройти длительный путь реабилитации.
«Врачи не могут дать какой-то ответ, на сколько там глубина всех ожогов. Видно, что кожа обгорела, 18%. Прогнозов никаких нет. На следующий день его уже перевели в реанимацию, потому что ему нужно было накладывать искусственную кожу. Перевязки делают под наркозом. Жизни ничего не угрожает, но длительная реабилитация, пока это все заживет, возобновится. Сейчас он уже в палате, но процесс долгий», — добавил артист.
Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка серьезно встревожила своим состоянием.