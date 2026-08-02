Сын известного украинского певца с серьезными ожогами попал в реанимацию: "Он начал гореть"

Владислав Лобач с сыном

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Сын известного полтавского певца Владислава Лобача с серьезными ожогами оказался в больнице.

Об этом исполнитель рассказал в своем Facebook. Случилось это, когда 14-летний подросток гостил у бабушки с дедушкой. Сын Владислава Лобача с друзьями решил пожарить еду на костре. Однако огонь не разгорался, поэтому он решил воспользоваться бензином. Однако после добавления его в костер все вокруг вспыхнуло. Огонь перешел и на ребенка.

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«Он был со своими друзьями на даче с бабушкой и дедушкой — родителями бывшей жены. Они вечером решили пожарить или мясо, или какие-нибудь сосиски. Разжигали костер, а он не очень горел. Артем видел, что есть бензин у дедушки в гараже, и он решил подлить бензин в костер, чтобы он лучше горел. Он подлил, и оно очень сильно пыхнуло», — делится артист.

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Сын Владислава Лобача

В конце концов сын Владислава Лобача загорелся. Друзья подростка помогли ему погасить огонь, однако серьезных ожогов не удалось избежать. Парня «скорой» забрали в больницу.

«Он начал гореть, у него загорелась футболка. Ребята — все его ровесники, они тоже без опыта. С него сорвали эту футболку, но он за это время получил серьезные ожоги лица, груди, части спины, частично руки. Больше всего — грудная часть, плечо. Он сразу вызвал скорую», — говорит певец.

Сын Владислава Лобача был в реанимации. Сейчас его уже перевели в обычную больничную палату. Подростку сделали пересадку кожи, медики следят за его состоянием. Прогнозы по восстановлению врачи не дают, однако сыну исполнителя придется пройти длительный путь реабилитации.

Владислав Лобач с сыном

«Врачи не могут дать какой-то ответ, на сколько там глубина всех ожогов. Видно, что кожа обгорела, 18%. Прогнозов никаких нет. На следующий день его уже перевели в реанимацию, потому что ему нужно было накладывать искусственную кожу. Перевязки делают под наркозом. Жизни ничего не угрожает, но длительная реабилитация, пока это все заживет, возобновится. Сейчас он уже в палате, но процесс долгий», — добавил артист.

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