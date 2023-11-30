Сын известной ведущей родом из Донбасса пошел на войну убивать украинцев

Сын российской телеведущей-путинистки, уроженки Донбасса Тутты Ларсен, 18-летний Лука отправился на полномасштабную войну убивать украинцев.

Об этом Ларсен рассказала у себя в Telegram. Отвечая на вопросы юзеров, какие дальнейшие планы у Луки после школы, куда планирует поступать и чем заниматься, путинистка с гордостью заявила, что парня после школы забрали на срочную службу.

"Вы спрашивали, как у Луки дела, куда после школы, какие планы. Теперь могу доложить. Сегодня отбыл в место прохождения срочной службы в вооруженных силах Российской Федерации", – сообщила Ларсен.

Сын Тутты Ларсен Лука / Фото: t.me/tuttatut

Она также заявила, что решение идти на войну сын принял самостоятельно и жестко его отстаивал:

"Нет, мы приняли не сразу, но когда поняли, что все серьезно, поддержали. Да, я считаю, что это достойное решение и горжусь своим сыном", – сказала Ларсен.

Тутта Ларсен с сыном Лукой

Напомним, что Тутта Ларсен родом из Донецкой области. Детство и юность провела в Макеевке, где получила среднее образование. Затем переехала в Москву, где окончила университет. В этом году дала интервью, где взахлеб рассказывала о том, как восхищается российскими "военкорами".

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