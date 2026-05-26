ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
505
Время на прочтение
2 мин

Филипп Коляденко раскрыл, как болезнь свела его с будущей женой: "Мама сказала — оставайся"

Музыкант растрогал признанием о браке и рассказал, за что полюбил избранницу.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Филипп Коляденко

Филипп Коляденко

Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко, музыкант, соучредитель группы Kadnay и творческого союза Phil it Филипп Коляденко поделился подробностями знакомства со своей женой Нодирой Тураджановой.

Супруги вместе уже более четырех лет, а их история любви, как оказалось, началась при довольно неожиданных обстоятельствах. По словам Филиппа, решающую роль в сближении сыграли пандемия и болезнь. Пара одновременно заболела COVID-19, из-за чего они начали проводить вместе больше времени.

Более того, к совместному быту музыканта подтолкнула его мама Елена. Именно она посоветовала сыну остаться рядом с возлюбленной и вместе пережить непростой период.

«Год встречались (перед женитьбой — прим. ред.). Мы очень быстро начали жить вместе, потому что она заразила меня ковидом. И мне мама сказала: "Вот и оставайся с ней. Сидите вместе и болейте". Поэтому ковид нас и объединил. Месяц пожили вместе и поняли, что комфортно», — поделился Филипп в интервью Алине Доротюк.

Нодира Тураджанова

Нодира Тураджанова

Артист также не скрывал, что Нодира сразу стала для него особенным человеком. По словам Коляденко, его покорили не только внешность возлюбленной, но и ее мировоззрение, искренность и поддержка. Филипп добавил, что уже через год свиданий понял, что готов к серьезному шагу. Впоследствии пара устроила камерную свадьбу и официально стала супругами.

«Покорила своим чистым взглядом на жизнь, светом. Она умеет передавать всю красоту этого мира, нести через себя, останавливать меня и говорить, чтобы я почувствовал. Покорила своей помощью: психологически, морально, человечески, своим светом и теплотой. Покорила танцами. Нам с ней весело и грустно. Человек, с которым я рядом чувствую себя собой. Поэтому мы и поженились», — растрогал музыкант.

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина показала романтику с мужем-военным. По случаю 47-летия звезда устроила вечеринку и мило поцеловала Тимура Хромаева.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
505
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie