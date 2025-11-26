Сын Коляденко впервые после тайной женитьбы показал жену: кто она и как супруги преодолевают кризисы

Филипп Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко, соавтор группы Kadnay и основатель творческого союза Phil it Филипп Коляденко больше не скрывает свою жену.

Так, более четырех лет назад исполнитель распрощался со своим статусом холостяка. Однако поклонники о его женитьбе узнали лишь через несколько лет. Некоторое время Филипп тщательно скрывал возлюбленную и только рассказывал, что она работает парикмахером за кулисами масштабных проектов с топовыми звездами.

Но на этот раз проекту "Ближе к звездам" удалось еще больше узнать о жене Филиппа Коляденко. Как оказалось, ею является Нодира Тураджанова. Девушка родом из Узбекистана. Именно она первой дает оценку новым трекам Филиппа, которые рождаются у них дома. Также парикмахерша довольно часто приходит поддержать мужа на концертах с его участием. Однако на гастроли не ездит из-за их домашних любимцев.

Нодира Тураджанова

«Она слышит все демки. Есть такой классный момент, когда я делаю что-то особенное и душевное, оглядываюсь и смотрю на ее реакцию. Это могут быть слезы, улыбка… Она поддерживает меня, часто есть на киевских концертах. Но не беру с собой (на гастроли — прим. ред.), потому что у нас есть две собаки и надо им с кем-то быть», — делится сын Коляденко.

В то же время певец признается, что в супружеской жизни бывает не все так идеально, как может показаться. В частности, между ним и женой иногда возникают недоразумения. Но, по словам Филиппа, их быстро удается уладить с помощью общения.

Нодира Тураджанова и Филипп Коляденко из Phil it

«Когда не понимает, объясняю. Когда я чего-то не понимаю, она разъясняет. У нас все налажено. У нас диалог. Мы просто много говорим и стараемся донести правду», — отметил музыкант.

К слову, ранее артист рассказывал, что его с Нодирой свел Дмитрий Монатик и работа над совместными проектами. Свадьбу они сыграли камерную в кругу близких без пышных празднований.

