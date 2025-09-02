Сын Константина Грубича поделился ужасными подробностями и первой реакцией на ранение: "Помню все"

Ярослав Грубич

Сын украинского ведущего Константина Грубича — Ярослав — поделился, как получил ранение на фронте, после которого потерял правую руку.

В своем Instagram военный опубликовал первое фото после операции, которое в свое время отправил сестре Владиславе, и рассказал о пережитом. Он отметил, что до сих пор подробно помнит все, что произошло в день его ранения.

"Иногда я вспоминаю все. Прилет, погибших побратимов, первые крики "я 300", кровь, шум после контузии и свисающую руку на плече, без кости с мышцами и перебитыми артериями. Помню все", — написал Ярослав.

Ярослав Грубич

Он также опубликовал фрагмент переписки с сестрой, отметив, что его родные пережили не менее мучительные минуты из-за неизвестности и страха.

Реакция сестры Ярослава Грубича на ранение

Несмотря на потерю конечности, Ярослав убежден, что жизнь продолжается. Его вдохновляют память о павших побратимах и вера в будущее.

"Жизнь есть. Кому-то судьба дает, у кого-то отнимает. Кто-то погиб и ничего не чувствует, а кто-то выжил и идет дальше с ощущением потери. Никто не сделает нас сильнее, чем мы сами. Боремся", — подытожил он.

Сын Грубича призвал сторонников двигаться дальше ради памяти о тех, кого с нами больше нет и с надеждой о будущем. Военный отметил, что жизнь — это и есть наше лучшее сегодня.

Константин Грубич с сыном / © instagram.com/kostya_hrubych

Ярослав Грубич: что известно о ранении на фронте

До полномасштабной войны Ярослав работал оператором, режиссером и видеографом. После начала вторжения он документировал военные преступления России, а в июне 2025 года был мобилизован в ВСУ. Уже в конце июля Грубич получил тяжелое ранение на передовой.

Напомним, недавно Константин Грубич попросил помощи для сына Ярослава, который потерял руку на войне. Телеведущий обратился к украинцам с личной просьбой в свой 57-й день рождения.