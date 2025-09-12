Сын Константина Грубича показал, как изменился через месяц реабилитации после тяжелого ранения

Константин и Ярослав Грубичи / © instagram.com/kostya_hrubych

Сын украинского ведущего Константина Грубича — Ярослав — поделился с деталями своей реабилитации после тяжелого ранения, вследствие которого он потерял руку.

28-летний Ярослав опубликовал в своем Instagram два фото, сделанные с разницей в месяц. На первом он изображен в кресле колесном, а на втором — уже позирует на фоне ночного неба, демонстрируя значительное улучшение состояния. Он отметил, что прошел ежедневные операции и наркозы и это было крайне трудно. Однако в то же время он добавил, что совсем недавно кроме хирургов, пообщался и с другими специалистами.

"Первое фото сделано месяц назад, тогда мне встать с кровати было трудно. Ежедневные операции и наркозы. Но на этом сделали максимум, благодаря врачам сосудистой хирургии… Сегодня бегал, делал зубы в стоматологии. Хорошо, что контузия пошла спать и не начались концерты скрипичных симфоний", — рассказал Ярослав.

Ярослав Грубич сразу после ранения

Ярослав Грубич сейчас

Напомним, в июне Ярослав Грубич подтвердил, что мобилизовался в Силы обороны Украины. До этого он работал оператором, режиссером и видеографом, документируя войну на освобожденных территориях, в серой зоне и на передовой. После мобилизации он получил тяжелое ранение, что привело к ампутации руки, однако сейчас демонстрирует значительный прогресс в восстановлении и возвращении к активной жизни.

