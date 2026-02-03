Сын Константина Грубича показался на могиле сестры-близнеца и щемяще разделил с ней важный праздник

Ярослав Грубич и его папа Константин с сестрой Олей

Сын известного телеведущего Константина Грубича сообщил об особой дате в семье, которая соединила в себе радости и боль.

Сегодня, 3 февраля, Ярослав Грубич празднует день рождения. В этом году ему исполнилось 29 лет. Об особой дате военный, который сейчас проходит реабилитацию после потери конечности, рассказал в своем Instagram. В то же время Ярослав напомнил, что этот день всегда был общим для него и сестры-близняшки Ольги. Девушка трагически погибла в 2014 году в результате ДТП, когда ей было всего 17.

Ярослав Грубич на могиле сестры

В день рождения Ярослав отправился на кладбище, где похоронена его сестра. Он опубликовал кадры возле могилы Ольги и поделился воспоминаниями об их особой связи и юношеских шутках. И подчеркнул, что память о родном человеке в их семье сохранится навсегда.

«Сегодня День рождения не только мой. Мы с сестрой Олей родились в один день. Я старше на 10 мин. Мы всегда смеялись над этим. Но к большому сожалению Оли не стало в 17 лет — она погибла в ДТП 2014 года. Ее сбила машина и человек скрылся с места преступления. Оля была замечательным человеком, умным не на свой возраст. Это тяжелая потеря не из-за войны. Нам очень не хватает ее. Мы всегда о ней помним», — рассказал Ярослав.

Могила дочери Константина Грубича

Подписчики не остались в стороне, в комментариях они одновременно поздравляли Ярослава с днем рождения и выражали соболезнования, благодаря ему за службу и силу духа.

Светлая память Вашей сестренке

Искренние соболезнования! С днем рождения, Герой!

Светлая память сестре и искренняя благодарность Вам. С днем рождения

Отметим, что у Константина Грубича и его жены Светланы есть трое детей. Старшая дочь Влада родилась в 1996 году, а уже через год в семье появились двойняшки — Оля и Ярослав. Но, к сожалению, в 2014 году семью постигла трагедия — 17-летняя Оля погибла.