Сын Константина Грубича после ампутации руки вышел на связь с важной просьбой

Ярослав Грубич

Реклама

Сын украинского телеведущего Константина Грубича, который добровольно вступил в ряды ВСУ и потерял руку во время боевых действий, впервые после пережитого вышел на связь в Сеть.

Прежде всего, 28-летний Ярослав Грубич в своем Instagram поблагодарил всех, кто поддерживал его в трудные моменты. В то же время он с болью вспомнил раненых побратимов и тех, кто, к сожалению, не вернулся из боя. Кроме того, показал новое фото, где предстает без правой руки. Но, несмотря на собственные травмы и ампутацию, сын звезды отметил, что сейчас не нуждается в финансовой помощи. Зато Ярослав призвал поддержать подразделение, в котором служит, ведь там не хватает базовых вещей. Ссылку на сбор денег он оставил в своем профиле.

Ярослав Грубич

"Многие из вас хотят помочь. На самом деле это очень круто и щемяще. К счастью, на данный момент я не имею потребностей, но есть много необходимого для подразделения. Банка актуальна (в шапке профиля Instagram). Это поддержит моральный дух в трудное время для нас. Спасибо", — написал Ярослав Грубич.

Реклама

Напомним, в июне Константин Грубич впервые публично рассказал, что его сын присоединился к Силам обороны Украины. Тогда телеведущий признался, что такое решение далось семье нелегко, однако оно было глубоко осознанным самим Ярославом. И, к сожалению, в конце июля Ярослав получил тяжелое ранение, в результате чего потерял правую руку. Однако несмотря на физическую и моральную боль, Ярослав не падает духом и демонстрирует героическую стойкость.