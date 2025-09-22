ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
234
Время на прочтение
2 мин

Сын Константина Грубича после потери руки на фронте ошеломил изменениями за два месяца реабилитации

Ярослав не теряет оптимизма и совершенствует свою физическую форму.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Константин Грубич и его сын Ярослав

Константин Грубич и его сын Ярослав

Сын украинского ведущего Константина ГрубичаЯрослав — рассказал об изменениях, которые произошли после двух месяцев реабилитации вследствие ранения на фронте.

Так, военный поражает своей силой духа и стойкостью. Ярослав в июле этого года был госпитализирован после того, как на передовой потерял руку. Но даже после тяжелого ранения защитник продолжает активную реабилитацию и демонстрирует значительные результаты. На днях он сообщил, что уже два месяца он привыкает к новой жизни. По этому случаю он опубликовал два фото — сразу после ранения и сейчас.

Ярослав Грубич незадолго после ранения

Ярослав Грубич незадолго после ранения

Ярослав Грубич сейчас

Ярослав Грубич сейчас

Из фотографий сына Грубича становится понятно, что он не теряет времени и с каждым днем улучшает свое физическое состояние. В частности, занимается спортом и активно работает над мышцами левой руки и общей выносливости. В эмоциональной публикации он отметил, что ранение еще больше усиливает его жажду к жизни и желание отомстить российскому врагу.

"Два месяца с тех пор, как выжил. Мы выжили, чтобы злиться, а не грустить. Мы выжили, чтобы готовиться к будущей битве. Мы выжили, чтобы мстить за погибших братьев. Чтобы наше новое поколение знали правду, а современное — не теряло боевой дух", — написал сын ведущего.

Ярослав Грубич сейчас

Ярослав Грубич сейчас

Напомним, недавно актера Тома Холланда срочно забрали в больницу каретой скорой помощи. Звезду фильма "Человек-паук" госпитализировали из-за неприятного инцидента на съемочной площадке.

Дата публикации
Количество просмотров
234
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie