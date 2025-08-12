Сын Константина Грубича потерял конечность на войне: как 28-летний Ярослав получил серьезное ранение

Константин Грубич и его сын

Украинский фотограф Ян Доброносов рассказал, как сын ведущего и журналиста Константина Грубича потерял конечность на войне.

В конце июля стало известно, что 28-летний Ярослав Грубич получил серьезное ранение на фронте. Ян Доброносов в своем Instagram говорит, что произошло это в результате ужасного обстрела, под который военный попал вместе со своими побратимами. Тогда были и раненые, и погибшие. Фотограф добавил, что Ярослав помнит, когда стоял, а уже потом очнулся с серьезным ранением. Несмотря на это, Грубич все одном пытался помогать другим.

"Совсем недавно он вместе с побратимами попал под обстрел. Это было ужасно, были погибшие, раненые. Ярослав помнит только, как он стоял и после уже проснулся раненый. Первая реакция - это помогать другим. Но понял, что у него нет возможности. Там же погиб его друг Сергей Богданов. Сейчас Ярик говорит, что чувствует свою руку в том положении, в котором она была в последний раз. Видимо, мозг запомнил", - написал фотограф.

Пост Яна Доброносова

Сейчас Ярослав Грубич находится на реабилитации. Несмотря на это, он не забывает о своем подразделении и призывает донатить средства на нужды защитников. Также Ярослав после реабилитации планирует и в дальнейшем помогать армии защищать Украину от оккупантов.

Напомним, недавно и сам Константин Грубич рассказывал подробности ранения сына на войне. Ведущий признавался, как сейчас чувствует себя Ярослав.