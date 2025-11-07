Сын Константина Грубича растрогал признанием после гибели сестры-близнеца в ДТП: "Это мой ангел"

Ярослав Грубич и его папа Константин с сестрой Олей

Сын известного телеведущего Константина Грубича после тяжелого ранения на фронте вспомнил трагический случай с сестрой-близнецом Ольгой.

Как известно, в 2014 году 17-летнюю девушку сбило авто на пешеходном переходе. Три недели Ольга боролась за жизнь, но, к сожалению, ее сердце не выдержало последствий многочисленных травм. Этот непростой период жизни вспомнил ее брат-близнец Ярослав Грубич. Так, после ампутации руки военнослужащий предположил, что смог выжить после вражеского обстрела на позициях благодаря чуду, которое сотворила покойная сестра.

По мнению Ярослава, эта тесная связь с сестрой, рожденной с ним в один день, действительно могла повлиять на его судьбу. Поэтому он верит в такую довольно мистическую версию спасения своей жизни. К слову, сейчас сын ведущего проходит длительную реабилитацию.

Константин Грубич с женой и тремя детьми на рахивном фото

«В 2014 году у нас погибла сестра. Это все также тяжело переживалось и могло повториться со мной, но при других условиях. Я выжил. Мы об Оле всегда помним. Мне недавно ее близкая подруга сказала, что, возможно, это мой ангел и поэтому я выжил. Потому что травма была тяжелая и я был в критическом состоянии. Возможно и так, потому что мы с ней были двойняшки. Видимо, я в какие-то такие вещи больше верю, чем нет», — отметил Ярослав в комментарии Ангелине Пичик в ее Instagram.

