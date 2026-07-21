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Сын Константина Грубича спустя год после потери руки на фронте сделал щемящее признание
Ярослав Грубич вспомнил день, который навсегда изменил его жизнь.
Сын украинского телеведущего Константина Грубича, военнослужащий Ярослав Грубич, взбудоражил признанием в годовщину своего тяжелого ранения на фронте.
Так, ровно год назад, 21 июля, защитник получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. К сожалению, в результате травмы он потерял правую руку. После этого Ярослава ждали сложные операции, длительная реабилитация, борьба с фантомными болями и адаптация к новой жизни.
Несмотря на непростые испытания, военный не терял оптимизма. Он демонстрировал несокрушимость, неоднократно говорил о желании вернуться в службу, а недавно сделал еще один важный шаг в восстановлении — впервые примерил протез.
В символическую дату Ярослав назвал день ранения своим вторым днем рождения. В фотоблоге он опубликовал архивные фотографии, сделанные во время службы, а также кадры из больницы после ампутации руки.
«21.07. Год после ранения. Второй день рождения. Боль и печаль по погибшим… „Боритесь — поборете…“. Спасибо», — написал защитник.
Лаконичное, но эмоциональное обращение Ярослава растрогало подписчиков, которые поблагодарили его за мужество, несокрушимость и пожелали скорейшего восстановления.
Спасибо за защиту, Ярослав. За то, что не сдался. Идешь вперед, поддерживаешь и мотивируешь других. Здоровье и теплое сердечко
Именно в такие даты очень накрывается воспоминаниями. Держись
Хочется поддержать Вас и пожелать достаточного ресурса, чтобы проживать свою боль и идти дальше. Вечная память тем, кого вы потеряли
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