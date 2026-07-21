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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
501
Время на прочтение
2 мин

Сын Константина Грубича спустя год после потери руки на фронте сделал щемящее признание

Ярослав Грубич вспомнил день, который навсегда изменил его жизнь.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Ярослав Грубич

Ярослав Грубич

Сын украинского телеведущего Константина Грубича, военнослужащий Ярослав Грубич, взбудоражил признанием в годовщину своего тяжелого ранения на фронте.

Так, ровно год назад, 21 июля, защитник получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. К сожалению, в результате травмы он потерял правую руку. После этого Ярослава ждали сложные операции, длительная реабилитация, борьба с фантомными болями и адаптация к новой жизни.

Несмотря на непростые испытания, военный не терял оптимизма. Он демонстрировал несокрушимость, неоднократно говорил о желании вернуться в службу, а недавно сделал еще один важный шаг в восстановлении — впервые примерил протез.

Ярослав Грубич

Ярослав Грубич

Ярослав Грубич

Ярослав Грубич

В символическую дату Ярослав назвал день ранения своим вторым днем рождения. В фотоблоге он опубликовал архивные фотографии, сделанные во время службы, а также кадры из больницы после ампутации руки.

«21.07. Год после ранения. Второй день рождения. Боль и печаль по погибшим… „Боритесь — поборете…“. Спасибо», — написал защитник.

Ярослав Грубич

Ярослав Грубич

Лаконичное, но эмоциональное обращение Ярослава растрогало подписчиков, которые поблагодарили его за мужество, несокрушимость и пожелали скорейшего восстановления.

  • Спасибо за защиту, Ярослав. За то, что не сдался. Идешь вперед, поддерживаешь и мотивируешь других. Здоровье и теплое сердечко

  • Именно в такие даты очень накрывается воспоминаниями. Держись

  • Хочется поддержать Вас и пожелать достаточного ресурса, чтобы проживать свою боль и идти дальше. Вечная память тем, кого вы потеряли

Напомним, певица Лайма Вайкуле сделала жесткое заявление о россиянах и их ежедневных убийствах украинцев. Звезда не сдерживала эмоций.

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Дата публикации
Количество просмотров
501
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