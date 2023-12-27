Сын-красавчик Арнольда Шварценеггера женится и показал фото с предложения

Сын голливудского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, модель и актер Патрик Шварценеггер женится.

Об этом 30-летний артист сообщил на странице в Instagram. Он разместил фото с предложения, где изображен вместе со своей любимой, моделью Эбби Чемпион.

"Навсегда", – подписали кадры влюбленные.

Патрик Шварценеггер сделал предложение своей девушке / Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

На фото, которые появились на страницах Патрика и Эбби в фотоблоге, они позируют на фоне живописных природных пейзажей. Для предложения Шварценеггер подготовил огромное сердце из роз и, конечно, презентовал избраннице обручальное кольцо с немалым бриллиантом.

Патрик Шварценеггер сделал предложение своей девушке / Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Патрик Шварценеггер сделал предложение своей девушке / Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Отметим, что до предложения 30-летний Патрик Шварценеггер и его возлюбленная Эбби Чемпион встречались в течение восьми лет.

Патрик Шварценеггер сделал предложение своей девушке / Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Патрик один из пятерых детей Арнольда Шварценеггера. Как известно, Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер родились в браке актера с Марией Шрайвер. Также у актера есть внебрачный сын Джозеф Баэна от его домработницы.

Напомним, месяц назад Патрик Шварценеггер очаровал поклонников романтическими фотографиями вместе с любимой Эбби Чемпион. Влюбленные вместе снялись в атмосферной фотосессии для Vogue.

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