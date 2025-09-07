Сын-красавчик Арнольда Шварценеггера сыграл тайную свадьбу: в Сеть слили фото церемонии и ее цену

Патрик Шварценеггер женился / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Реклама

Сын голливудского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, модель и актер Патрик Шварценеггер женился.

Женой 31-летнего Патрика стала модель Эбби Чемпион, которой он сделал предложение в конце 2023 года. В общем пара в отношениях уже около десяти лет. И в этом году возлюбленные уже окончательно соединили судьбы, узаконив отношения. И хотя сам парень пока публично не рассказывал о свадьбе, за него это сделали папарацци.

Так, издание Daily Mail обнародовало серию фото с церемонии, которые можно посмотреть по этой ссылке. Для торжества молодожены выбрали частный загородный клуб с панорамным видом на озеро в США. На кадрах также заметно, что в особый день невеста была одета в платье без рукавов кремового цвета и длинный велян, а ее возлюбленный — кремовый смокинг и черные классические брюки. Тем временем дружки Эбби выбрали одинаковые наряды — желтые платья.

Реклама

Патрик Шварценеггер женился на Эбби Чемпион / © instagram.com/patrickschwarzenegger

По данным источников, на свадьбе присутствовало немало гостей. Среди них легендарный 78-летний Арнольд Шварценеггер и семейный круг молодоженов. Кроме них, актеры из сериала "Белый лотос", где недавно снимался Патрик, и другие звезды. Всех присутствующих к месту проведения свадьбы доставлял паром. Поговаривают, супруги отдали за праздник более 20 тыс. долларов.

Напомним, недавно о будущем замужестве заявила Даша Квиткова, которая в 2023 году развелась с шоуменом Никитой Добрыниным. Блогерше сделал предложение популярный 23-летний игрок "Динамо" Владимир Бражко. Редакция ТСН.ua предлагает узнать, что известно о паре и какие скандалы бушевали вокруг их романа.