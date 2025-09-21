Сын Ксении Мишиной сам состриг волосы и насмешил забавной прической: "Пока мать была на съемках"

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

Реклама

Сын украинской актрисы Ксении Мишиной собственноручно состриг волосы и насмешил забавной прической.

Об этом артистка рассказала в Instagram-stories и показала соответствующие фотографии. Знаменитость говорит, что 13-летнему Платону уже давно было нужно обновить прическу. Однако все ее уговоры были напрасными. Даже 1 сентября парень пошел в школу с отросшими волосами. И вот, когда Ксения Мишина работала на ночной смене на съемочной площадке, Платон взял машинку в руки и собственноручно подстригся.

"Чем занимается мой ребенок, пока мать на съемках. Предыстория: ему было лень подстригаться, а я постоянно ему капала, что надо немного апгрейдиться, но он ни в какую...Даже на 1 сентября я не смогла его убедить. Ну и черт, подумала я, это его жизнь и решение, пусть ходит, как хочет", - поделилась артистка.

Реклама

Сын Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

Теперь новая прическа Платона несколько экстравагантно выглядит. Ксения Мишина с юмором на это отреагировала и отметила, что ей понравилось. Теперь артистка заключает с сыном пари, если он пойдет в школу с такой прической, то она даст ему 1000 гривен. Правда, парень не торопится соглашаться.

"Предложила ему 1000 грн, чтобы так в школу пошел. Думает", - шутит артистка.

Напомним, недавно Ксения Мишина рассекретила свою новую сферу деятельности. Актриса попробовала себя в кардинально другом амплуа.