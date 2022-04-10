Сын Леннона нарушил клятву и впервые спел песню отца в поддержку Украины

В рамках кампании Stand Up Ukraine он впервые исполнил одну из самых известных песен своего отца — "Imagine".

Джулиан Леннон нарушил свой старый обет никогда не исполнять самую знаковую сольную песню своего отца — основателя группы The Beatles Джона Леннона.

Об этом пишет New York Post.

Во время субботнего бенефиса в рамках кампании Stand Up Ukraine он впервые исполнил одну из самых известных песен своего отца — "Imagine".

В Twitter 59-летний музыкант написал: "Война в Украине – это невероятная трагедия. Как человек и как артист я чувствовал себя обязан ответить самым значительным образом, который мог. Поэтому впервые я публично исполнил песню моего папы "Imagine".

Джулиан объяснил, почему он нарушил свою предыдущую клятву, что "запоет песню только в том случае, если это будет конец света".

"Почему именно сейчас, после всех этих лет? Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-нибудь думал бы спеть "Imagine", был бы конец света. Но его тексты (Джона Леннона. – Ред.) отражают наше коллективное желание мира во всем мире.Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единство становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение. Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся. В результате продолжающегося убийственного насилия миллионы невинных семей были вынуждены покинуть уют своих домов, искать убежища в другом месте".

Он призвал мировых лидеров "и всех, кто верит в чувство "Imagine", встать на защиту беженцев повсюду".

Отметим, что в песне "Imagine" Джон Леннон изложил свои утопические взгляды и мысли по поводу того, каким должен быть мир. Она стала своеобразным антивоенным гимном.

Напомним, что благотворительный фонд группы Metallica пожертвовал украинцам 500 тыс. долларов.

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