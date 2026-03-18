Сын Лесика гневно раскритиковал Дзидзьо и шокировал обращением к нему: "Сц*кливое г**но"

Лесик и его сын Олег Турко, Дзидзьо

Сын покойного музыканта Лесика — Олег Турко-младший — публично раскритиковал певца Дзидзьо.

Причиной возмущения стали концерты артиста, во время которых тот вспоминал Лесика и Кузьму Скрябина. Как известно, еще в конце ноября прошлого года во время одного из выступлений Дзидзьо посвятил часть своего времени бывшим коллегам, с которыми имел непростые отношения. Именно это вызвало волну эмоций у сына Лесика.

В своем посте в Facebook Олег не подбирал слов и жестко высказался об артисте, призвав его больше не упоминать имена отца и Кузьмы со сцены. Также он эмоционально подчеркнул, что не хочет видеть исполнителя с концертами в Ужгороде.

«Дзидзьо, ты сц*кл*ве г**но! Больше никогда не упоминай на своих концертах имена Лесик и Кузьма. В Ужгород даже не приезжай. Тебя здесь никто не ждет! DzidziOFF-ни!» — гневно написал Олег.

Пост Олега Турка-младшего

Свое заявление Турко-младший обнародовал вместе с ссылкой на видео блогера Ростислава Калацинского, где поднималась тема поведения Дзидзьо. В частности, в ролике упоминалось, что на похороны Лесика приехало немало друзей и коллег, однако сам Хома там не появился.

Отметим, что отец Олега — Олег Турко — был одним из основателей группы DZIDZIO, однако в 2016 году покинул коллектив со скандалом. Между участниками возникли серьезные разногласия относительно дальнейшего развития группы, а также финансовые споры за права на бренд.

После выхода из коллектива Лесик создал собственный проект DZIDZ’OFF, что повлекло судебные процессы. В 2018 году Михаил Хома выиграл дело о незаконном использовании образа и песен.

Ситуация вокруг артиста обострилась после трагических событий. В декабре 2024 года Лесику стало плохо во время концерта — он пережил сердечный приступ и попал в реанимацию. Позже его жена предполагала, что это могло быть отравление. К сожалению, 22 ноября 2025 года музыкант умер. А недавно сын показывал могилу звезды на Львовщине.