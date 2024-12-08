Сын Лесика сделал публичное заявление после того, как у его отца остановилось сердце: "Перенес операцию"

Сын украинского певца Лесика Сам, бывшего участника группы "Дзидзьо", Олег Турко-младший рассказал подробности об остановки сердца отца.

Как известно, несколько дней назад Лесик упал в обморок на концерте Натальи Бучинской во Львове. У артиста диагностировали остановку сердца. К счастью, медики вовремя доставили его в реанимацию. Затем на связь вышел сын певца. Турко-младший объяснил, что на самом деле повлекло за собой такое резкое ухудшение здоровья у папы.

По словам сына звезды, 57-летний Лесик уже давно имел проблемы с сердцем. В частности, артист перенес очень сложную операцию на сердце в мае 2024 года. Ему заменили четыре клапана и аорту. После этого исполнитель заранее возобновил свою концертную деятельность. Как отмечает Олег-младший, у папы всегда была жажда как можно больше помогать украинскому войску, потому что он и сам был в составе ТоО. Поэтому уже через несколько месяцев после реабилитации он организовал ряд благотворительных выступлений. И, к сожалению, на этом фоне и произошел инцидент с остановкой сердца перед публикой.

"Папа в мае этого года перенес сверхсложную операцию на сердце, во время которой ему заменили четыре клапана и аорту. После нескольких месяцев реабилитации он снова вышел на сцену, потому что чувствовал, что ему этого не хватает. К тому же большинство концертов за последние три года были направлены исключительно на благотворительность, поддержку ВСУ и поддержку своих побратимов в целом (25 февраля папа ушел добровольцем в Стрыйскую ТрО). 5 декабря во время концерта в клубе "Малевич" во время выступления с Натальей Бучинской у Лесика остановилось сердце прямо на сцене", - делится сын Турко в Facebook.

Сын Лесика об отце в реанимации

В своих сторис сын экс-участника группы "Дзидзьо" сообщил, что Олег Турко в реанимации находится в тяжелом состоянии. Впрочем, положительные сдвиги все-таки есть. Артист постепенно стал узнавать близких и говорить с ними короткими фразами. В то же время Турко-младший призвал помочь с лечением отца финансово, заблаговременно поблагодарив всех неравнодушных.

"Сейчас он находится в реанимационном отделении в одной из больниц Львова. Состояние стабильно тяжелое. Говорит короткими фразами, узнает родных и друзей. Будем благодарны за финансовую помощь!", — написал Олег Турко.

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Ирина Турко

Сын Лесика об отце в реанимации

Напомним, недавно певец Дидзьо также прокомментировал инцидент с коллегой Лесиком, который потерял сознание среди своего выступления.

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