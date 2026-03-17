Сын Лесика Турка показал могилу отца и трогательно почтил его память

Лесик и его сын Олег Турко

Сын украинского музыканта Лесика Турка — Олег Турко-младший — поделился трогательными кадрами с кладбища и рассказал о поездке на Львовщину, где похоронен его отец.

Мужчина признался, что давно планировал посетить место упокоения артиста, который ушел из жизни осенью прошлого года. В фотоблоге он показал, как выглядит могила. На фотографии заметно, что она ухоженная, с цветами и лампадками.

Во время поездки Олег также посетил места, связанные с другим легендарным музыкантом, товарищем папы — Андреем Кузьменко из группы «Скрябин». В частности, он побывал на месте гибели артиста в Криворожском районе, а также посетил семейный склеп, где похоронен Кузьма вместе с мамой. Кроме этого, Турко-младший посетил в гости отца Кузьмы — так называемого «Кузьмича».

Могила Олега Турка

«Посетил те места, которые давно хотел увидеть. Это: место гибели Кузьмы (Криворожский район); приехать „в гости“ к родному отцу (Лесика Турка) на кладбище в Янов; семейный склеп к Кузьме и тете Оле (мама Андрея). Приятной неожиданностью было приглашение Кузьмича (отца Андрея) в гости на чаек и приятную беседу „по-семейному“», — поделился Олег.

Могила Андрея Кузьменко

Олег Турко-младший с отцом Кузьмы

Сын Лесика Турка также отметил важность памяти об украинских артистах, которые оставили значительный след в культуре: «Эти парни оставили весомый след в истории украинского шоу-бизнеса и мы должны помнить о них. Больше всего они радуются тому, что их песни слушают и молятся за их души на небе…».

