Сын Матвиенко растрогал последним разговором с больной мамой перед ее смертью и признался, о чем жалеет

Нина Матвиенко и ее сын Андрей

Во вторую годовщину смерти легендарной украинской певицы Нины Матвиенко ее сын, военнослужащий Андрей, поделился щемящими воспоминаниями о последних разговорах с мамой.

Потомок Нины Митрофановны признался, что через некоторое время уже интуитивно чувствовал приближение непоправимого. По словам Андрея, накануне смерти народная артистка Украины как будто стала "более приземленной" и, возможно, тоже предчувствовала свою смерть. Вскоре Андрей ушел на фронт и видел маму все реже. А потом Нина Матвиенко отошла в вечность.

"Когда становилась более приземленной, то она, возможно, что-то уже чувствовала. Когда началась война, был такой момент, что она не хотела ехать за границу. Мы здесь оставались в Киеве. А она садилась в машину, потом она прибежала, обняла меня и сказала: "Прости, что я тебе что-то, может, не дала". Или она уже чувствовала. Тогда тоже почувствовал что-то... День тяжелый был. И мы всегда говорили в более веселом состоянии, а тут первый раз так сказала. Такое впечатление тогда складывалось, что я ее больше не увижу. Потом я мобилизовался и действительно стал меньше видеть. И современем она умерла. Может, это было такое прощание со мной", — рассказал военный в интервью Славе Демину.

Сын Нины Матвиенко Андрей

Андрей говорит, что узнал о недуге мамы за два месяца до ее смерти. А накануне поводом к беспокойству стал сон, где он якобы ссорится с родным человеком. В общении с сыном Нина Митрофановна признавалась, что ей было плохо.

"Я ей позвонил и спросил, все ли окей. Она говорит: "Мне плохо". Она должна была во Львов еще ехать. Я говорю: "Может, уже не езди тогда". А она говорит, что, может, что-то не то съела или что-то такое. И говорит, что это все уже очень долго. И с того дня начал ей звонить. Она не очень чувствовала себя. Тогда уже было подозрение определенное. Она надеялась, что что-то изменится, хотя ей и было трудно", — растрогал Андрей.

Нина Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Сын легендарной исполнительницы также вспомнил их последний разговор. По его словам, он состоял почти без слов. Андрей говорит, что тогда он окончательно осознал о том, что скоро наступит беда в семье. К слову, печальная весть наложилась еще и на службу мужа. После трагедии в семье Матвиенко ее сын честно признался, что все же несколько сожалеет о том, что не успел сделать.

"У меня был отпуск. Это был не разговор. Есть такие моменты, что уже нет о чем-то говорить. Это был скорее такой взгляд. Мы так попрощались. Так долго смотрели с ней. Когда уже не о чем говорить. Есть какой-то последний контакт, просто глазами. Но я это почувствовал, что это было больше, чем разговор. Я изначально интуитивно понимал, что это необратимый процесс. Мне трудно было, потому что я и в армии был. Я думаю, что все успел сказать. Только немного жалею, что все так быстро, что не все удалось сделать. Но я не виню ситуацию. Случилось как случилось", — добавил сын артистки.

Напомним, недавно на памятнике Нине Матвиенко произошли изменения. В частности, надпись на надгробии исправили после досадной ошибки в дате смерти и показали фото.