Сын Майкла Дугласа поделился своими впечатлениями от поездки в Киев и показал особое видео

Сын американского актера Майкла Дугласа – Дилан – поделился своими впечатлениями от поездки в Киев.

24-летний начинающий актер посетил столицу Украины вместе со звездным отцом. Три дня они провели в Киеве. За это время семейство успело попутешествовать по улицам города, пообщаться с украинцами, попробовать местную кухню, а также посетить Саммит первых леди и джентльменов.

В Instagram Дилан опубликовал видео своего путешествия. В частности, он показал, как поездом ехал в Киев, как прогуливался по городу и как знакомился с новыми местами. Особое внимание сын Дугласа уделил тому, как живет столица во время войны. Он показал, какие разрушения страна получила из-за враждебных действий российских оккупантов, снял сгоревшую вражескую технику, а также почтил память погибших украинских военных, которые отдали жизнь за свободную Украину.

Сын Майкла Дугласа показал видео своего путешествия в Украину и поделился впечатлениями от поездки

Дилан поделился, что путешествие в Киев – это особое приключение в его жизни. Сын Дугласа очень рад, что получил такой опыт. Свой рассказ актер закончил фразой "Слава Украине!", которую он написал на украинском.

"На этой неделе у меня была возможность посетить Украину. Это было приключение всей жизни, и мой опыт дал мне ощущение счастья, что я живу в свободной и мирной стране. Я очень много хочу рассказать о своем опыте, но это слишком много, чтобы просто написать", – поделился Дилан.

Напомним, недавно и сам Майкл Дуглас делился своими впечатлениями от путешествия в Украину. Актер признался, как после поездки в Киев изменил свое мнение о стране.

Читайте также: