Сын Натальи Сумской назвал известную актрису своей женой и раскрыл правду об их 13-летних отношениях

Вячеслав Хостикоев / © instagram.com/khostikoievjr

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Сын украинских актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева назвал известную артистку своей женой и раскрыл правду об их 13-летних отношениях.

Вячеслав Хостикоев уже долгое время встречается с коллегой Анастасией Рулой. Хоть парочка вместе уже 13 лет, но узаконивать отношения официально они не спешат. На проекте «ЖВЛ представляет» Анастасия Рула признается, что порой ей закидывают, мол, замуж ее не зовут. Однако актриса уверяет, что именно такой формат отношений для них с Вячеславом Хостикоем комфортен. Они называют это партнерством. Все устраивает как Вячеслава Хостикоева, так и Анастасию Рулу.

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«Это мой выбор. Если бы это не был мой свободный выбор, мы не были бы вместе. Это и мой свободный выбор, и его свободный выбор быть в таких отношениях, в такой форме брака, в такой форме партнерства. Нам больше нравится партнерство», — комментирует актриса.

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Анастасия Рула и Вячеслав Хостикоев / © instagram.com/khostikoievjr

Сам Вячеслав Хостикоев добавляет, что уже давно считает Анастасию Рулу своей женой. Также актер убежден, что не штамп в паспорте делает их семьей, а чувства друг к другу.

«Это наша атмосфера, наша семья. Это моя жена. А как мы официально оформим — это наше дело», — добавил актер.

Напомним, недавно Вячеслав Хостикоев рассказал, как похудел на 35 кг. Его звездная мама Наталья Сумская была в шоке от таких изменений.

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