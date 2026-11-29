Анастасия Рула и Вячеслав Хостикоев / © instagram.com/khostikoievjr

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Сын украинских актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева объяснил, почему на самом деле не ведет под венец известную артистку, с которой уже 13 лет в отношениях.

Вячеслав Хостикоев встречается с Анастасией Рулой. Хоть пара уже 13 лет вместе, но не спешит идти под венец. В интервью Oboz.ua актер объясняет, что не нуждается в женитьбе. По словам артиста, в их отношениях все отлично и без штампа в паспорте. За эти годы пара поняла, насколько им хорошо друг с другом, и это для них самое главное, а остальное — формальности.

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«Мы уже вместе четырнадцатый год. И я до сих пор не чувствую необходимости добавлять в наши отношения штамп в паспорте. У нас все и так складывается отлично. Мне иногда кажется, что мы вместе всего два-три месяца, а потом осознаю, что прошло уже больше десяти лет. И самое теплое и приятное для меня то, что за все это время мы остаемся вместе не благодаря каким-то формальностям, а просто потому, что нам хорошо друг с другом», — объяснил артист.

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Анастасия Рула и Вячеслав Хостикоев / © instagram.com/khostikoievjr

За эти годы пара смогла не только сохранить романтику в отношениях, но и не дает чувствам угасать. Вячеслав Хостикоев говорит, что они с возлюбленной просто чувствуют друг друга, понимают и поддерживают. Именно это самое главное в их отношениях. Хотя и без ссор тоже не проходит. Однако актер убежден, что конфликты помогают им с Анастасией расти как паре.

«Если Настя понимает, что была неправа, идет мириться первой. Так же и я. Главное — чувствовать, понимать и поддерживать друг друга. Это, можно сказать, очень крепкий фундамент любых отношений. Если мы понимаем и слышим друг друга — никакие препятствия не помешают. А ссоры могут быть даже на пользу, ведь они закаляют отношения, помогают вам обоим расти как паре», — добавил актер.

Напомним, ранее Вячеслав Хостикоев рассекретил свой необычный бизнес в Турции. Правда, сейчас актеру пришлось поставить его на паузу.

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