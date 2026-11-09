Сын Натальи Сумской похудел на 35 кг: актриса была шокирована такими изменениями

Вячеслав Хостикоев

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Украинский актер Вячеслав Хостикоев похудел на 35 килограммов и рассказал, как на его кардинальные изменения отреагировала звездная мама Наталья Сумская .

30-летний артист признался, что в свое время его вес достигал 116 килограммов. Именно таким он появился в комедии «Бешеная свадьба 3». С тех пор Хостикоев существенно изменился. За три года ему удалось избавиться от 35 килограммов. Впрочем, не все близкие были в восторге от такого результата. Больше всего удивилась мама актера.

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В эфире Завтрака с 1+1 Вячеслав вспомнил эмоциональную реакцию Натальи Сумской, которая, увидев его после похудения, начала волноваться, не остался ли сын без еды.

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«Очень классная была реакция у мамы: "Что ты наделал? Не кормят?! Что вы наделали, как так можно?" Но маму надо успокоить, потому что каждая любящая мать – она, конечно, хочет, чтобы сынишка выглядела немного… Но это было, ну, слишком», – поделился актер.

Вячеслав Хостикоев в 2023 году

Вячеслав Хостикоев в 2023 году / © instagram.com/khostikoievjr

По словам Хостикоева, ранее он сам отдавал себе отчет в том, что имеет избыточный вес, поэтому решил изменить привычки и привести себя в форму. Результат отразился не только на облике, но и на том, как его начали воспринимать зрители.

«Нужно держать себя в форме. Очень многое изменилось. Особенно впечатление о тебе зрителя», – отмечал Вячеслав.

Вячеслав Хостикоев с женой сейчас

Вячеслав Хостикоев сейчас

Напомним, недавно Вячеслав Хостикоев удивил суммой зарплаты в театре.

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