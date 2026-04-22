Сын Натальи Сумской показал фото 70-летней актрисы в молодости и восхитил ее красотой

Вячеслав Хостикоев и Наталья Сумская / © facebook.com/frankotheatre

Реклама

Сын украинской актрисы Натальи Сумской показал, как выглядела его мама в молодости, и просто восхитил ее красотой.

22 апреля артистка празднует день рождения. Более того, в этом году у знаменитости еще и юбилей. Наталье Сумской исполняется 70 лет. Поэтому, в программе "ЖВЛ представляет" ее сын - актер Вячеслав Хостикоев - поделился архивными фото мамы из молодости и рассказал, какая она есть.

Наталья Сумская просто обожает театр. Она охотно играет в спектаклях и, как говорит Вячеслав Хостикоев, это и есть для нее лучший отдых.

Реклама

Наталья Сумская / © facebook.com/frankotheatre

"Главная черта - это конечно трудолюбие. Для мамы лучший отдых - это смена рабочего плана, смена какого-то процесса", - говорит сын артистки.

Конечно, дома Наталья Сумская посвящает время родным и с детства давала сыну важные наставления: "Она всегда мне говорила одно: "Сыночек, лелей украинский язык, учи украинский язык, никогда не забывай, кто ты есть".

Наталья Сумская / © facebook.com/frankotheatre

Кроме театра, для Натальи Сумской очень важна ее семья. После театрального сезона они все вместе едут на дачу, где проводят время. По словам Хостикоева, это уже своеобразная традиция. Таким образом они перезагружаются перед следующим театральным сезоном.

"После театрального сезона у нас есть немного отдыха. Это может быть месяц-полтора максимум. Это очень приятная встреча с родителями в селе за городом. Это сельская хата, где мы собираемся. Это традиция - приезжать туда, перезагрузиться и снова нырять в работу", - говорит сын артистки.

Реклама

Наталья Сумская / © facebook.com/frankotheatre

Кстати, свой день рождения Наталья Сумская будет праздновать на сцене - она будет играть в спектакле. Вячеслав Хостикоев поменялся с коллегой сменами, чтобы в эту дату быть рядом с мамой и сказать ей самые важные слова, что он гордится выступать с ней на одной сцене.

Напомним, недавно сестра Натальи Сумской - Ольга - показывала фото их родителей в молодости. Она также делилась воспоминаниями о театральном детстве.