Сын Натальи Сумской получил награду от Залужного во время встречи в Лондоне: "Имели честь"

Вячеслав Хостикоев / © instagram.com/khostikoievjr

Украинский актер Вячеслав Хостикоев поделился важным моментом в своей карьере.

Так, недавно артист с театральной труппой театра имени Ивана Франко отправился в Лондон с благотворительным спектаклем «Конотопская ведьма». Среди зрителей в зале был посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. После окончания события бывший главнокомандующий ВСУ вручил актерам, среди которых и Вячеслав, особые награды.

В Instagram сын Натальи Сумской опубликовал совместное фото с дипломатом и похвастался полученными подарками от него. Так, в руках актера виднеется подписанное Залужным благодарственное письмо, которое отмечает Вячеслава «за значительный вклад в развитие украинско-британской дружбы, взаимопомощь и активную поддержку украинского народа в борьбе против московского агрессора». Кроме того, артист также показал особые коины.

Вячеслав Хостикоев и Валерий Залужный / © instagram.com/khostikoievjr

Вячеслав Хостикоев с коллегами и Валерием Залужным / © instagram.com/khostikoievjr

Сообщение Вячеслава Хостикоева / © instagram.com/khostikoievjr

«Уже второй раз господин Валерий Залужный посетил нас на „Конотопскую ведьму“ в Лондоне! Имели честь получить награды из рук нашего славного генерала, военачальника, бывшего главнокомандующего ВСУ, чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Спасибо вам за такую честь! Вы вдохновляете многих своим трудом! Держим строй! Продолжаем делать хорошие дела и помогать Украине в это крайне трудное время. Спасибо британской общине! Спасибо всем коллегам! Спасибо всем людям, что сделали возможным это событие! Спасибо нашим зрителям и всем людям, которые доначат и не остаются равнодушными! Давайте помогаем нашим военным! Слава Украине!» — написал Вячеслав Хостикоев.

