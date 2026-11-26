Вячеслав Хостикоев / © скриншот с видео

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Украинский актер Вячеслав Хостикоев за три года избавился от 35 килограммов и заметно изменился внешне.

Однако его новый вид вызвал у некоторых поклонников беспокойство. В Сети уже начали предполагать, что у артиста могут быть проблемы со здоровьем. Сам Хостикоев заверил, что такие выводы безосновательны.

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Об изменениях во внешности 30-летний актер рассказал проекту Tsukorua. По словам Вячеслава, он потерял 35 килограммов и благодаря этому переосмыслил себя и свой имидж.

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Вячеслав Хостикоев

И пока одни поклонники сравнивали похудевшего Вячеслава с Робертом Паттинсоном, другие же пытались найти больше доказательств о возможной болезни. Однако сам актер с юмором отреагировал на подобные комментарии и объяснил, что не видит оснований для таких выводов.

«Если человек изменился, сбросил вес, пожалуй, что-то с ним не так. Умирает, наверное. Это смешно, конечно. Наоборот, когда человек приходит в форму, я никогда не скажу, что что-то там плохо», — отметил Вячеслав.

Вячеслав Хостикоев и ведущая / © скриншот с видео

Он также уточнил, что изменения не произошли внезапно: работа над формой длилась около трех лет. В то же время больше всех из-за его нового вида переживает звездная мама — актриса Наталья Сумская. Она регулярно просит сына поесть и готовит для него домашние блюда.

«Мама: "И что ты наделал? Это многовато, это многовато. Поешь". Каждый спектакль, когда я прихожу: "Сынок, поешь. Я тебе котлетки приготовила, поешь, пожалуйста, голодным нельзя". — "Мам, я же держу форму". Вот и все это очень мило. Это все очень тепло и приятно», — с улыбкой рассказал актер о заботе матери.

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Напомним, недавно своим видом удивила певица Алла Пугачева. На свежем фото она показалась без макияжа и фильтров.

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