Сын Натальи Сумской раскрыл, где сейчас находится и чем занимается его родная сестра: "Ей непросто"

Наталья Сумская / © пресс-служба канала "1+1"

Реклама

Сын украинской актрисы Натальи Сумской раскрыл, где сейчас находится и чем занимается его родная сестра.

У артистки двое детей - сын Вячеслав Хостикоев и дочь Дарья Мамай. Вячеслав ведет публичный образ жизни. А вот Дарья раньше была актрисой дубляжа, но ушла из профессии. Хостикоев в интервью oboz.ua говорит, что его сестра сейчас живет на левом берегу Киева. Она занимается воспитанием дочери. Хостикоев не скрывает, что Дарье тяжело. Дочери сейчас помогает звездная мама.

"Она какое-то время работала в дубляже, и у нее были действительно хорошие работы. Просто жизнь иногда расставляет свои акценты. Случаются периоды истощения, моменты, когда может банально не хватить внутреннего ресурса. И тогда человек как бы отходит в сторону - так складывается. Мне всегда хотелось, чтобы она была счастлива и занималась тем, что приносит ей радость. Сейчас воспитывает дочь. Как всем, ей непросто - особенно в нынешних реалиях, особенно на левом берегу Киева, где они с дочкой живут", - говорит Вячеслав.

Реклама

Вячеслав Хостикоев / © instagram.com/khostikoievjr

В то же время сын Натальи Сумской искренне желает, чтобы его сестра нашла в себе силы двигаться вперед и, возможно, вернулась бы в профессию. Вячеслав верит, что этот момент наступит. Однако он также понимает, что все зависит именно от Дарьи.

"Я очень хочу, чтобы Даша нашла в себе силы двигаться вперед, возвращаться к своим мечтам. Но в конце концов, все зависит от нее самой. Можно создать любые условия, помогать, поддерживать - мама делает все, что может. Но окончательный импульс должен родиться внутри самого человека. Искренне верю, что наступит момент, когда Дарья почувствует, что хочет вернуться - в карьеру, в наш театральный, сериальный, дубляжный мир", - подытожил Хостикоев.

Отметим, дочь Натальи Сумской была актрисой. Однако Дарья ушла из профессии после того, как вышла замуж. В браке она родила дочь. К сожалению, муж Дарьи умер. Тем временем на плечи Натальи Сумской легли все хлопоты по содержанию дочери и внучки.

Напомним, недавно дочь актрисы Ольги Сумской решила уйти из профессии и основала собственный бренд спортивной одежды. Анна удивила прибылью с собственного бизнеса.