Сын Натальи Сумской раскрыл правду об отношениях с сестрой Паперной, которая живет в РФ во время войны

Вячеслав Хостикоев и Антонина Паперная

Украинский актер Вячеслав Хостикоев откровенно рассказал об отношениях с двоюродной сестрой — актрисой Антониной Паперной, которая уже много лет живет в России и замалчивает преступления оккупантов.

По словам артиста, после начала полномасштабной войны они фактически потеряли связь и пока не поддерживают общение. Ранее Хостикоев пытался выйти на контакт с родственницей и даже писал ей сообщения. Однако ответа так и не получил. Актер признается, что ситуация с того времени не изменилась, хотя он до сих пор хотел бы поговорить с сестрой.

«К сожалению, мы не общаемся. Хотя я бы очень хотел. Я не знаю всех обстоятельств ее жизни. Но я брат, я здесь, в Украине. И мне естественно хотелось бы слышать от сестры какие-то слова, видеть какую-то позицию, понимать, что она думает. Но я также понимаю, что там, где она есть, любое слово может иметь последствия. И, возможно, именно поэтому молчание — это тоже ее способ выживания. Я пытался писать ей. Ответа не было», — подчеркнул актер в интервью oboz.ua.

Антонина Паперная / © instagram.com/tonya_papernaya

Хостикоев добавляет, что эта тема для него остается болезненной, ведь он помнит сестру еще с детства. Несмотря на все, артист не исключает возможности поговорить с ней в будущем, если появится такая возможность.

«Для меня она — та самая сестра, с которой мы летом бегали на даче, играли, смеялись. И в этом смысле внутри меня ничего не изменилось. Я думаю, что где-то глубоко и для нее тоже. Это очень сложная тема. Здесь нет простых ответов. Есть война, есть обстоятельства, есть давление, есть страх. И на фоне всего того, что сейчас происходит в стране — потерь, трагедий, борьбы — история нашей семьи выглядит лишь фрагментом. Самое главное сейчас — чтобы закончилась война. Чтобы мы выстояли. Чтобы было меньше жертв и больше возможностей защищаться. А все остальное… Будет возможность поговорить — я готов», — отметил Хостикоев.

Напомним, Антонина Паперная является старшей дочерью актрисы Ольги Сумской. В 2015 году она вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча и осталась жить в Москве. У супругов родилось двое детей.

Напомним, недавно дочь актрисы Ольги Сумской также прокомментировала жизнь сестры Паперной во время войны Украины против России.