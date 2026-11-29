Ольга Сумская и Вячеслав Хостикоев / © скриншот с видео

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Сын украинской актрисы Натальи Сумской раскрыл правду об отношениях с родной тетей Ольгой Сумской и сестрой Тоней Паперной, которая живет в России.

Уже долгое время говорят, что в семье Сумских серьезный конфликт. Сестры Ольга и Наталья не общаются друг с другом. Вячеслав Хостикоев в интервью Oboz.ua говорит, что между его мамой и тетей есть противоречия, но это их личное дело. Что касается его, то у него нет никаких претензий к Ольге Сумской, а также он не видит препятствий для их общения. Правда, они редко пересекаются в жизни.

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«Я не вижу здесь какой-либо большой проблемы или конфликта. Конечно, как и между любыми сестрами, у них могут быть определенные противоречия, но это их личное дело. Что касается меня, то у меня нет никаких негативных эмоций относительно Оли. И, насколько мне известно, она тоже не имеет их по отношению ко мне, ведь мы никогда не ссорились. Просто не так часто видимся на каких-то мерах, не пересекаемся особо. Но я не вижу никаких препятствий для общения», — объяснил сын Натальи Сумской.

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Семья Ольги и Наталии Сумских

Также Вячеслав Хостикоев высказался и об отношениях с сестрой Тоней Паперной, которая живет в России. Он уверяет, что с началом полномасштабной войны между ними прекратилось любое общение. Однако осуждать или конфликтовать с сестрой Вячеслав Хостикоев не собирается. Он говорит, что это жизнь Тони и она сделала собственный выбор.

«А как мы можем общаться, если она там, а я здесь? Это сложно даже с технической точки зрения. Война практически прервала все связи. И это не вопрос личных конфликтов, обиды или нежелания кого-то общаться. Просто обстоятельства сложились так, что наладить контакт практически невозможно. Я это понимаю и не имею ни к кому претензий. Каждый живет свою жизнь», — объяснил сын Натальи Сумской.

Напомним, ранее Вячеслав Хостикоев объяснил, почему не женится на известной актрисе, с которой уже 13 лет в браке. Артист раскрыл свое отношение к браку.

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