Вячеслав Хостикоев / © instagram.com/khostikoievjr

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Сын украинских актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева рассекретил необычный бизнес в Турции.

Вячеслав Хостикоев хоть и пошел по стопам звездных родителей и занялся актерством, однако ищет и другие пути заработка средств. В интервью Oboz.ua артист признался, что в свое время у него даже был бизнес, связанный с Турцией. Дело в том, что в стране сейчас распространена пластическая хирургия. В Турцию активно едут, поскольку пластика там достаточно доступна. Так вот, Вячеслав Хостикоев наладил сотрудничество с медицинским центром в Стамбуле. Актер планировал открыть в Киеве представительство, где бы консультировали клиентов, помогали им подготовиться к поездке и объясняли бы все этапы. Актер говорит, что эта сфера деятельности очень перспективна, поскольку индустрия красоты всегда будет востребована.

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Вячеслав Хостикоев / © instagram.com/khostikoievjr

«У меня в свое время был бизнес, связанный с Турцией и сферой эстетической хирургии. Мы сотрудничали с турецким медицинским центром в Стамбуле, который работал преимущественно с иностранными пациентами. Планировалось открыть представительство в Киеве. Идея заключалась в том, чтобы создать своеобразное сопровождение для людей, которые хотели ехать в Турцию на пластические операции: консультировать их, объяснять все этапы, готовить к поездке, чтобы человек понимал, куда едет и что его ждет. Это было очень интересное направление, и я тогда серьезно погрузился в эту индустрию. Многое понял о ее развитии и тенденциях», — говорит актер.

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Впрочем, Вячеславу Хостикоеву пришлось поставить этот бизнес на паузу. Артист признается, что стоп был вынужден, потому что в Украине началась полномасштабная война. Однако актер не исключает, что вернется к этому бизнесу и создаст что-то свое в этой сфере.

Вячеслав Хостикоев / © instagram.com/khostikoievjr

«Мне до сих пор кажется, что это перспективная сфера, ведь все, что связано с красотой, уходом за собой и эстетикой, всегда будет иметь спрос. Но с началом полномасштабной войны продолжать этот бизнес стало практически невозможно, потому проект пришлось поставить на паузу. Хотя я не исключаю, что когда-нибудь смогу создать что-нибудь свое в этой сфере», — говорит актер.

Напомним, ранее Вячеслав Хостикоев признался, что похудел на 35 кило. Актер смутил поклонников резкой потерей веса, что ему даже пришлось отвечать на слухи о болезни.

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