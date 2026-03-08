Сын Натальи Сумской высказался о браке с возлюбленной: "На самом деле свадьба у нас уже была"

Вячеслав Хостикоев / © instagram.com/khostikoievjr

Сын звездной четы актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева высказался о браке с возлюбленной.

Вячеслав Хостикоев уже более 12 лет находится в отношениях со звездой сериала "Перші ластівки" Анастасией Рулой. В интервью Oboz.ua актер удивил, что у них уже и была свадьба. Однако, официально по документам пара все же не состоит в браке.

"На самом деле свадьба у нас уже была - если считать по сути, а не по документам. Мы вместе более 12 лет, и для меня это гораздо весомее любых формальных процедур", - говорит Вячеслав.

Актер признался, что у него есть свое видение на брак. Хостикоева удивляет то, что мужем и женой пара может считаться только после штампа в паспорте. Однако сам Анатолий говорит, что для него гораздо важнее те годы, которые они с Анастасией прожили вместе с любовью, поддержкой и общими взглядами. По словам Хостикоева, он считает возлюбленную своей семьей еще с того момента, как влюбился в нее.

"Насчет официального оформления - у меня, возможно, немного свое отношение к этому. И мне всегда было интересно: почему два человека считаются мужем и женой только после росписи? А если они вместе много лет, живут одной жизнью, поддерживают друг друга, любят - это что тогда? Репетиция? Для меня все стало очевидным в тот момент, когда я влюбился в Настю. Еще тогда для себя все решил. Мы семья - и это не зависит от штампа в паспорте", - подытожил актер.

