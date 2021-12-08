Сын Наталки Денисенко оказался под капельницами

Мальчик был госпитализирован в больницу.

Украинская актриса Наталка Денисенко попала в больницу со своим четырехлетним сыном Андрюшей.

Как сообщила знаменитость, мальчик подхватил ротавирус, из-за которого у него несколько дней держалась температура около 40°C. Ребенка положили под капельницу. Об этом звезда сериала "Крипосна" написала на своей странице в Instagram.

Наталья Денисенко с сыном / instagram.com/natalka_denisenko

Также артистка решила поделиться с подписочницами-мамами информацией о симптомах и лечении. Денисенко отметила, что сын с сентября не ходит в детсад, поэтому, скорее всего, вирус он подхватил на детской площадке. А началось все с "нежелания есть и тошноты с рвотой".

"Потом жидкий стул, затем повышение температуры под 40. Когда на второй день ему стало хуже, мы вызвали скорую из частной клиники и они на месте сделали ряд экспресс анализов и они четко показали, что это ротавирус. Какие сложности? При ротавирусе нужно много пить (как и при любом вирусе, что бы "вымыть" его из организма), и наш Андрюшка очень классно всегда переносил вирусы, потому что пил компот и воду бутылками, с удовольствием. Но ротавирус - это такая "кишечная инфекция" которая повреждает слизистую кишечника, и когда малыш вырвал ту напитую жидкость, то просто отказался много пить, ведь для него много пить = тошнить и рвать. Особенно отказывался пить соленую воду с электролитами, которая помогает бороться с обезвоживанием организма", – рассказала знаменитость.

Наталья Денисенко с сыном / instagram.com/natalka_denisenko

Именно поэтому звезда и ее муж, актер Андрей Фединчик, решили снова вызвать скорую для госпитализации. Мальчик лежит под капельницами для пополнения жидкости и вывода вируса.

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