Сын Назария Яремчука от первой жены назвал причину развода родителей: "Решение было ошибочным"

Старший сын легендарного певца Назария Яремчука от первой жены Елены Шевченко – Дмитрий – прокомментировал развод родителей.

Супруги прожили в браке в течение 15 лет. Однако Елена Шевченко ушла от мужа, переехала в Киев, где во второй раз вышла замуж и родила сына. Дмитрий Яремчук говорит, что мама пожалела о своем решении, однако, по его словам, "в жизни такое случается".

Назарий Яремчук с первой женой и старшим сыном

"Так в жизни бывает. Но мы с братом считаем, что это решение было ошибочным. Более того, я думаю, что если бы мои родители не расстались, папа до сих пор был бы с нами. Жалела ли мама о том, что ушла? Это была большая любовь, поэтому конечно. Она уехала в Киев, вышла впоследствии снова замуж, родила еще одного сына", — рассказал Дмитрий в интервью Oboz.ua.

После развода с Еленой Назарий Яремчук тоже во второй раз женился. В браке с Дарьей у певца родилась дочь Маричка. Дмитрий Яремчук не стал говорить, жалел ли отец о первом разводе, потому что, мол, не хочет конфликтов. Впрочем, по его словам, у него есть много чего рассказать.

Назарий Яремчук со второй женой

"Он тоже женился, в этом браке родилась дочь – наша сестра Мария. Жалел ли папа, что расстался с мамой? Я не буду об этом говорить. Не хочу сейчас озвучивать чего-то такого, что потом может вызвать конфликты или недовольство. Мой папа – особенный человек. Я не хочу грязи, каких-то разборок вокруг его имени и, надеюсь, этого не будет. Хотя могу рассказать, поверьте, много", - говорит сын артиста.

Первая жена Назария Яремчука живет в Киеве. Как говорит Дмитрий, его мама в этом году будет праздновать юбилей – 70 лет. Он добавил, что на свои годы Елены Шевченко выглядит прекрасно и хорошо себя чувствует.

Первая жена Назария Яремчука / Фото: obozrevatel.com

"На свои годы она не выглядит прекрасно и хорошо себя чувствует. С начала полномасштабного вторжения ни на день не выезжала из Киева. Сколько мы не предлагали вывезти, категорически отказывалась", — добавил Дмитрий Яремчук.

Напомним, в августе этого года в прокат вышла документальная лента "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Многие обратили внимание, что в фильме не было первой семьи Назария Яремчука. Недавно сын артиста прокомментировал, почему так произошло.

Как снимали документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты"?

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