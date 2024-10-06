Сын Назария Яремчука высказался об отказе Ротару и Зинкевича сняться в фильме о его отце

Старший сын певца Назария Яремчука – Дмитрий – отреагировал на отказ певицы Софии Ротару и Василия Зинкевича принять участие в фильме о его отце – "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

По словам артиста, к звездам, которые отказались от съемок, нужен был особый подход. Дмитрий говорит, что безумная популярность его папы – недостаточное основание для таких артистов, чтобы они согласились для участия в документальном проекте.

"О Ротару и Зинкевиче хочу сказать: к таким людям надо иметь подход, быть очень деликатными, уметь с ними разговаривать. Одного того, что наш папа незаурядная личность, недостаточно для согласия участия в картине. Но такт – он или есть или его нет. Не знаю, можно ли эту черту характера воспитать. А еще нужно любить не себя в искусстве, а искусство – в себе. Понимаете?", – сказал Дмитрий Яремчук интервью Oboz.ua.

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Кроме того, старший сын легендарного Яремчука рассказал о довольно натянутых отношениях с сестрой, певицей Марией Яремчук. По его словам, их дружба была крепкой только в детстве. А уже в старшем возрасте они почти не пересекаются и не проводят время вместе.

"В ее детстве мы всегда называли ее Малая. И сейчас, когда с братом что-то вспоминаем о ней, так называем. Знаете, когда дети маленькие, они всегда выбирают себе кого-то из взрослых другом. Не замечали такого? Так действительно бывает. И вот Мария выбрала меня. Игралась со мной, просилась все время на ручки. Тогда в наших отношениях не было ничего искусственного, все только настоящее. Сейчас нет, к сожалению, всего этого, но что поделаешь. Я уже и не вспомню, когда мы и виделись в последний раз. Мы с братом всегда приглашали их на наш фестиваль "Родина" имени Назария Яремчука, но они не принимали в нем участия. Ну ничего, это жизнь", – объяснил Дмитрий Яремчук.

Мария Яремчук / Фото: eurovision.tv

Напомним, недавно певица Мария Яремчук рассказывала, как приглашала Софию Ротару к съемкам в фильме о ее знаменитом отце.

Как снимали документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты"?

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