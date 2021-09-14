Сын Нины Матвиенко постригся в монахи и вспомнил, как его заставляли голосовать за аннексию Крыма

Сын Нины Матвиенко постригся в монахи и вспомнил, как его заставляли голосовать за аннексию Крыма

Иван Гончар теперь служит в церкви Иоанна Богослова в Нежине.

Сын народной артистки Украины Нины Матвиенко Иван Гончар постригся в монахи и стал иеродиаконом церкви Иоанна Богослова в Нежине.

Теперь его зовут Януарий. 48-летний иеродиакон Януарий в Нежине третий год. В монахи он постригся в 33 года в Крыму, где служил в Бахчисарайском Свято-Успенском монастыре.

Там он пробыл 12 лет, до самой аннексии Крыма. Иеродиакон Януарий признался, что покинул Крым не из-за конфронтации с братией в монастыре:

"Они пророссийские. Настоятель дал благословение идти голосовать за аннексию, это было обязательно. Я не ходил, и все это знали. Не только не скрывал свои взгляды, но и ссорился из-за этого. Большинство из Западной Украины были. Но — московский патриархат", — рассказал сын Нины Матвиенко.

Сын Нины Матвиенко / gorod.cn.ua

Он добавил, что его не пытались отлучить от церкви или выселить из монастыря:

"Статус мамы всегда помогал. Я сам выехал из Крыма, это было шесть лет назад. В монастырь приезжала девушка, художник, которая помогала мозаику класть. Ее отец, священник, служащий в Крутах, что под Нежином, и он взял меня диаконом в свою церковь. И Нежинский епископ принял. Это еще был московский патриархат. До получения Украиной Томоса", — поделился иеродиакон Януарий, пишет Gorod.cn.ua

Нина Матвиенко много помогает сыну / instagram.com/tonya_matvienko

Как признался сын Нины Митрофановны, в Нежине он снимает квартиру:

"Платят мои родители. Квартплата плюс коммуналка. Наше жилье и есть келья. Дом на две комнаты — отдельная у отца Софрония и у меня", — поделился Иван Гончар.

Он добавил, что монахи зарплату или денежное вознаграждение не получают:

"Нет. И священники не получают. Большинство сами зарабатывают. Шьют, таксуют. ПЦУ — пока бедная церковь. Есть работа, за которую мне платят, — иконопись. Пишу иконы, делаю иконостас на заказ. Я все лето писал иконы. А перед этим расписывал детскую школу в Киеве на Дарнице, космос рисовал. Меньший брат Андрей — художник, иконописец в Киеве, он мне работу подбрасывает. Но, конечно, эти средства на храм такого уровня — мизер", — поделился Иван Гончар.

Родители Ивана Гончара / instagram.com/tonya_matvienko

Он признался, что во многом помогает Нина Митрофановна:

"Львиная доля — пожертвования мамы. Сестра Тоня машину отдал в пользование ( "Хонда" 2013 года). Беленькая такая. Мы мешки с цементом на ней возим. Она, конечно, дамская машинка, но уже об этом забыла. В каждом монастыре нужно авто. Одно дело, когда за свои деньги выбираешь и покупаешь то, что тебе надо в хозяйстве. Другое дело, когда тебе пожертвовали. Какой автомобиль дали, такой и хороший", — признался иеродиакон Януарий.

Также он поделился, что родители к нему приезжали, а вот сестра Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном — еще нет.

Дочь Нины Матвиенко Тоня с мужем Арсен Мирзоян / instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, что в июле Нина Матвиенко рассказала, что ее старший сын Иван стал монахом. В частности, он ездил с группами и младшим братом в разные монастыри. Родители поддержали потомка и благословили его.

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