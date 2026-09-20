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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Сын Олега Скрипки ответил на обвинения в "ухилянтстве" и раскрыл причину отсрочки

Роман объяснил причины своей демобилизации из ВСУ.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Олег Скрипка с сыном

Олег Скрипка с сыном / © instagram.com/o.skrypka

Сын украинского музыканта Олега Скрипки Роман ответил на обвинения в уклонении от службы и объяснил, почему после демобилизации он имеет законное право на отсрочку.

21-летний Роман Скрипка не оставил без ответа упрек, прозвучавший в соцсетях. Молодой человек недавно завершил службу в рядах ВСУ. До этого он находился в боевой бригаде и выполнял боевые задачи. По окончании контракта военнослужащий демобилизовался. Однако его возвращение к гражданской жизни вызвало волну обсуждений в Сети.

Причиной послужила публикация пользователя Threads с ником @snitskiy, который иронично отреагировал на увольнение Романа со службы.

«А вы говорите, что нельзя уволиться со службы в ВСУ… В Украине всё возможно. У сына Скрипки заканчивается контракт», — говорится в посте.

Пост с обвинением

Пост с обвинением

Роман не стал оставлять эти слова без ответа и сам разъяснил ситуацию. Сын Олега Скрипки подчеркнул, что его служба не носила формальный характер: он служил в боевой бригаде и участвовал в выполнении задач.

«Сейчас я демобилизовался и у меня есть законное основание для отсрочки», — написал он.

В то же время Роман резко обратился к автору поста, назвав его «уклонистом» из Америки. Он также заявил, что тот лучше знает о службе в ВСУ и, по мнению Романа, пытается использовать ситуацию для собственного пиара.

Пост Романа

Пост Романа

Ранее Олег Скрипка рассказал, что его 21-летний сын служил в ВСУ по контракту. По истечении срока контракта Роман вернулся домой.

Напомним, недавно Потап язвительно поставил на место Олега Скрипку из-за его неоднозначных заявлений о беженцах за рубежом.

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