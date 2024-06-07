Сын Остапа Ступки ответил, какое наказание понес его отец за совершенное ДТП и где он сейчас: "Очень досадно"

Украинский актер Дмитрий Ступка рассказал об окончательном решении судебной волокиты после совершенного ДТП его отцом, актером Остапом Ступкой, в апреле 2023 года.

По словам актера, он не знает всех деталей аварии, однако все же разговаривал с отцом после инцидента.

"Что он мне рассказывал? Что очень досадно, что такое произошло. Но никто от такого не застрахован. Он с товарищами в тот день проводили благотворительный творческий вечер, собирали деньги для военного госпиталя. Все подробности случившегося мне доподлинно не известны, но знаю от папы, что дорога в тот вечер была очень скользкой", - рассказал Дмитрий в интервью oboz.ua.

Остап Ступка и последствия ДТП с его участием

Как признается Дмитрий, его отец уже сделал выводы и по закону возместил все пострадавшему.

"Если не ошибаюсь, все вопросы с пострадавшим в ДТП решены – заплачены деньги и за лечение, и за автомобиль, который был поврежден. Что касается папы, думаю, это для него большой урок, и уверен, что никогда больше не повторится. Будет более осмотрительным, осторожным. Хорошо, что все целые и здоровые. А железо я вообще не считаю – это ерунда", - признался сын Ступки.

Последствия ДТП, совершенного Остапом Ступкой в нетрезвом состоянии в Киеве / Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

К тому же Дмитрий Ступка отметил, что сейчас отец продолжает развивать свою актерскую карьеру и получает награды за свои роли.

"Сейчас папа продолжает работать, играет спектакли. Работы сейчас у него из-за войны не так много, как раньше, но все нормально. Он недавно еще одну "Киевскую пектораль" получил за роль", - добавил сын звезды.

Напомним, Остап Ступка в апреле 2023 года стал виновником жуткого ДТП в Киеве. Актер протаранил припаркованную машину, в которой находился мужчина. В результате столкновения водитель получил многочисленные травмы. Впоследствии актер был приговорен к трем годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет. А недавно Остап Ступка прокомментировал хейт в его сторону и опроверг все слухи.

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