Сын Оззи Осборна растрогал известием о рождении дочери, которая будет носить имя звездного дедушки
Джек Осборн поделился в Сети, что стал отцом в пятый раз, и рассекретил имя новорожденной дочери.
В семье Осборнов радостное событие — сын легендарного рокера Оззи Осборна, Джек, стал отцом.
У него и его жены Ари родилась дочь, которой супруги дали символическое имя в честь покойного дедушки.
О пополнении в семье Джек сообщил в соцсетях. Пара опубликовала черно-белый ролик малышки с открыткой «Привет, мир», где была указана дата ее рождения — 5 марта. В подписи счастливый отец рассекретил имя девочки.
«Знакомьтесь — Оззи Матильда Осборн».
В сториз Джек также кратко поделился первыми эмоциями после рождения дочери:
«Она уже с нами и она идеальна».
Под сообщением быстро появились десятки поздравлений от друзей, коллег и поклонников семьи, которые пожелали малышам счастливой жизни.
Имя новорожденной стало особенно трогательной данью памяти ее знаменитому дедушке. Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет — менее чем через три недели после прощального концерта группы «Black Sabbath» в Великобритании, на который тогда приехали все члены семьи.
Ранее Джек признавался, что новость о предстоящем пополнении помогла ему пережить потерю отца. Ожидание ребенка он называл своеобразным «лучом света» в сложный период.
Теперь же в семье появилась еще одна маленькая Осборн — Оззи Матильда, имя которой уже стало символическим продолжением истории легендарной рок-династии.
