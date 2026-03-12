Сын Оззи Осборна растрогал известием о рождении дочери, которая будет носить имя звездного дедушки

Оззи Осборн и Джек Осборн / © Associated Press

В семье Осборнов радостное событие — сын легендарного рокера Оззи Осборна, Джек, стал отцом.

У него и его жены Ари родилась дочь, которой супруги дали символическое имя в честь покойного дедушки.

О пополнении в семье Джек сообщил в соцсетях. Пара опубликовала черно-белый ролик малышки с открыткой «Привет, мир», где была указана дата ее рождения — 5 марта. В подписи счастливый отец рассекретил имя девочки.

«Знакомьтесь — Оззи Матильда Осборн».

В сториз Джек также кратко поделился первыми эмоциями после рождения дочери:

«Она уже с нами и она идеальна».

Под сообщением быстро появились десятки поздравлений от друзей, коллег и поклонников семьи, которые пожелали малышам счастливой жизни.

Оззи Осборн и Джек Осборн / © Associated Press

Имя новорожденной стало особенно трогательной данью памяти ее знаменитому дедушке. Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет — менее чем через три недели после прощального концерта группы «Black Sabbath» в Великобритании, на который тогда приехали все члены семьи.

Ранее Джек признавался, что новость о предстоящем пополнении помогла ему пережить потерю отца. Ожидание ребенка он называл своеобразным «лучом света» в сложный период.

Теперь же в семье появилась еще одна маленькая Осборн — Оззи Матильда, имя которой уже стало символическим продолжением истории легендарной рок-династии.

