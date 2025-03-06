Сын погибшего Игоря Пелыха раскрыл свою реакцию на сравнение его с известным отцом

Иван Пелых рассказал о своем отношении к тому, что он ассоциируется с наследием папы.

Сын украинского ведущего и журналиста Игоря Пелыха, который трагически погиб в ДТП, раскрыл свою реакцию на то, что его сравнивают с известным отцом.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко Иван рассказал, что ничего плохого в этом нет. Он относится нормально к подобным сравнениям. Как говорит Иван, его действительно знают, ведь отец в свое время был очень известен, и старшее поколение его хорошо помнит.

"Отношусь нормально, потому что это по факту так и есть. Преимущественно старшее поколение достаточно хорошо помнят", — поделился сын Игоря Пелыха.

Иван и Игорь Пелыхи

Иван также добавил, что нормально относится к тому, что он ассоциируется с наследием известного отца. Тем не менее, Пелых все же может назваться отдельной личностью, ведь он строит свой жизненный путь совсем иным образом, нежели это делал отец.

"Я считаю, что пока так и есть, потому что делаю свою часть не так, как в свое время происходило у него. Поэтому, если есть такая ассоциация, то супер, потому что, еще раз говорю, действительно, да, так и есть, но ничего плохого в этом не вижу", — добавил Иван.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: СИН ЛЕГЕНДИ Ігоря ПЕЛИХА ІВАН. Уперше про ЗАГИБЕЛЬ батька, несправедливість та бізнес на ВІЙНІ

Напомним, ранее Иван Пелых раскрыл, где находится его мама Александра Лозинская. Также он поделился чем она занимается.

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