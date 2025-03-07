Сын погибшего Пелыха, который воюет на передовой, высказался об окончании войны и планах после службы

Сын погибшего в ДТП украинского журналиста и ведущего Игоря Пелыха, который воюет на передовой, высказался об окончании войны и своих планах после службы.

До войны Иван учился на режиссера. Однако с началом полномасштабного российского вторжения в Украину он взял в руки оружие и отправился защищать страну от оккупантов. Сын Игоря Пелыха в интервью на YouTube-канале Марички Падалко признается, что пока не думал о том, с чем планирует повязать жизнь после завершения службы на фронте.

Правда, Иван признается, что несколько раз задавал себе вопрос: "А что делать после окончания войны?". Впрочем, Пелых решил, что лучше этого не делать. По словам Ивана, неизвестно, когда закончится война. Сейчас единственное, что остается, это держать оборону и защищаться от оккупантов.

Иван Пелых / Фото: YouTube-канал Марічка

"Я себе задавал несколько раз этот вопрос, но потом подумал, что не стоит его задавать, потому что именно формулировка "когда закончится война" звучит в розовых очках немножко, потому что никто не знает, когда закончится и закончится ли вообще. Пока воюем, что будет дальше, без понятия вообще, увидим", — отметил Иван.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: СИН ЛЕГЕНДИ Ігоря ПЕЛИХА ІВАН. Уперше про ЗАГИБЕЛЬ батька, несправедливість та бізнес на ВІЙНІ

Напомним, ранее Иван Пелых признался, как реагирует, когда его ассоциируют с известным отцом. Сын погибшего ведущего раскрыл свою реакцию на подобные сравнения.

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