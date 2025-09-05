- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 786
- Время на прочтение
- 1 мин
Сын Потапа и Горовой поступил в элитную школу: продюсер показала место обучения 16-летнего юноши
Он выбрал одно из самых престижных заведений Европы
Украинский продюсер Ирина Горовая обнародовала место, где будет учиться их с Потапом сын — 16-летний Андрей.
В своем Instagram 47-летняя звезда показала несколько кадров: на одном она тепло обнимает сына, а на другом юноша позирует возле баннера с названием заведения. Оказалось, что Андрей стал учеником ACS Cobham International School — элитной школы в Великобритании. Это место известно преподаванием мирового уровня, современными условиями и подходом, который помогает студентам полностью раскрыть свой потенциал.
Ирина отметила, что старается как можно больше проводить время вместе с сыном, ведь теперь они будут далеко и у него будет загруженный график обучения, однако она все равно гордится им.
"Теперь нас разделяет большое расстояние и загруженный график его учебы. Горжусь им!" — написала экс-супруга Потапа.
Напомним, недавно Ирина Горовая впервые приоткрыла завесу личной жизни. Она рассказала о возлюбленном, с которым вместе уже пять лет.