Сын Потапа и Горовой поступил в элитную школу: продюсер показала место обучения 16-летнего юноши

Ирина Горовая с сыном / © facebook.com/gorovaya.irina

Украинский продюсер Ирина Горовая обнародовала место, где будет учиться их с Потапом сын — 16-летний Андрей.

В своем Instagram 47-летняя звезда показала несколько кадров: на одном она тепло обнимает сына, а на другом юноша позирует возле баннера с названием заведения. Оказалось, что Андрей стал учеником ACS Cobham International School — элитной школы в Великобритании. Это место известно преподаванием мирового уровня, современными условиями и подходом, который помогает студентам полностью раскрыть свой потенциал.

Ирина Горовая с сыном / © instagram.com/gorovaya_irina

Сын Ирины Горовой Андрей / © instagram.com/gorovaya_irina

Ирина отметила, что старается как можно больше проводить время вместе с сыном, ведь теперь они будут далеко и у него будет загруженный график обучения, однако она все равно гордится им.

"Теперь нас разделяет большое расстояние и загруженный график его учебы. Горжусь им!" — написала экс-супруга Потапа.

Напомним, недавно Ирина Горовая впервые приоткрыла завесу личной жизни. Она рассказала о возлюбленном, с которым вместе уже пять лет.