Потап и его сын Андрей / © instagram.com/realpotap

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Сын продюсера Ирины Горовой и рэпера Потапа — Андрей Потапенко — поделился кадрами из своей жизни в Великобритании.

В этом сентябре парень стал совершеннолетним и учится в престижной международной школе-пансионе неподалеку от Лондона. В фотоблоге Андрей опубликовал подборку фотографий с друзьями. Среди его компании не только украинцы, но и молодежь из других стран.

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Похоже, юноша уже привык к новому окружению и активно проводит время со сверстниками. В частности, он показал, как праздновал Хэллоуин.

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Андрей Потапенко / © instagram.com/potapchiq

Андрей Потапенко с друзьями и учителем / © instagram.com/potapchiq

Андрей Потапенко с другом / © instagram.com/potapchiq

Не обошлось без семейных кадров. На одном из снимков Андрей попозировал с мамой Ириной Горовой. Они устроили солнечное селфи на фоне лондонских пейзажей.

На новую публикацию отреагировал и звездный отец парня. Потап оставил под постом краткий комментарий: «Салют!». Сестра Андрея также не обошла вниманием фотографии и добавила несколько эмодзи в форме влюбленности.

Ирина Горова с сыном Андреем / © instagram.com/potapchiq

Где учится сын Потапа и сколько стоит его образование

Андрей Потапенко получает образование в ACS International School Cobham — частной международной школе-пансионе в Великобритании, недалеко от Лондона. Там учатся дети из разных стран мира, а старшеклассники могут проживать на территории кампуса. Заведение предлагает международную систему образования, благодаря которой выпускники могут продолжать обучение в высших учебных заведениях разных стран.

Сын Ирины Горовой / © instagram.com/gorovaya_irina

Ранее Ирина Горова уже объясняла, как ее сын получил возможность учиться за границей. По словам продюсера, решающую роль сыграли спортивные достижения Андрея: благодаря успехам в баскетболе он получил стипендию и возможность играть за школьную команду.

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Продюсер также комментировала, планирует ли сын возвращаться в Украину после завершения учебы. Тогда она отмечала, что Андрей приезжает домой на каникулы, однако окончательных планов еще не определил.

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