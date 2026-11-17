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Сын Потапа и Горовой уехал за границу и показал свою жизнь: где учится 18-летний Андрей
Недавно молодой человек стал совершеннолетним.
Сын продюсера Ирины Горовой и рэпера Потапа — Андрей Потапенко — поделился кадрами из своей жизни в Великобритании.
В этом сентябре парень стал совершеннолетним и учится в престижной международной школе-пансионе неподалеку от Лондона. В фотоблоге Андрей опубликовал подборку фотографий с друзьями. Среди его компании не только украинцы, но и молодежь из других стран.
Похоже, юноша уже привык к новому окружению и активно проводит время со сверстниками. В частности, он показал, как праздновал Хэллоуин.
Не обошлось без семейных кадров. На одном из снимков Андрей попозировал с мамой Ириной Горовой. Они устроили солнечное селфи на фоне лондонских пейзажей.
На новую публикацию отреагировал и звездный отец парня. Потап оставил под постом краткий комментарий: «Салют!». Сестра Андрея также не обошла вниманием фотографии и добавила несколько эмодзи в форме влюбленности.
Где учится сын Потапа и сколько стоит его образование
Андрей Потапенко получает образование в ACS International School Cobham — частной международной школе-пансионе в Великобритании, недалеко от Лондона. Там учатся дети из разных стран мира, а старшеклассники могут проживать на территории кампуса. Заведение предлагает международную систему образования, благодаря которой выпускники могут продолжать обучение в высших учебных заведениях разных стран.
Ранее Ирина Горова уже объясняла, как ее сын получил возможность учиться за границей. По словам продюсера, решающую роль сыграли спортивные достижения Андрея: благодаря успехам в баскетболе он получил стипендию и возможность играть за школьную команду.
Продюсер также комментировала, планирует ли сын возвращаться в Украину после завершения учебы. Тогда она отмечала, что Андрей приезжает домой на каникулы, однако окончательных планов еще не определил.